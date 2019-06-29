وزارة الحج السعودية تخصص 230 ألف مقعد للحجاج المحليين

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن تخصيص ما يصل إلى 230 ألف مقعد مع مقدمي الخدمات للمواطنين السعوديين والمقيمين الأجانب الذين يرغبون في أداء فريضة الحج هذا العام.

قالت الوزارة إن حجز المقاعد سيبدأ يوم الخميس عبر بوابة الوزارة الإلكترونية

وقالت الوزارة ” إن الوسيلة الوحيدة للحجز هي البوابة الإلكترونية”، محذرة الحجاج المحتملين من أنه لن يتم السماح بأي وسيلة أخرى للتسجيل إلا من خلال مكاتب مقدمي الخدمات، كما قالت الوزارة أنها قامت بترقية الخادم ليكون قادراً على التعامل بحرفية مع الحجاج المحليين، خاصة بالنسبة لمقدمي الطلبات خلال الأيام الأولى.

قال محمد سعد القرشي، عضو مكتب التنسيق في شركات الحج المحلية، هذا العام إن 180 شركة مرخص لها بتقديم خدمات للحجاج المحليين الذين يتألفون من المواطنين والوافدين، وفي الوقت نفسه، بدأت مؤسسة الطوافة للحجاج من الدول العربية في بناء خيام متعددة في منى لأكثر من 350 ألف حاج من 19 دولة.

وقالت المؤسسة إن المشروع، تحت إشراف وزارة الحج والعمرة، تمت الموافقة عليه من قبل هيئة تنمية منطقة مكة المكرمة، وقال إن المشروع سيوفر حوالي 40 في المئة من المساحة الإضافية لسكن الحجاج، وقال رئيس المؤسسة عباس قطان إن الدفاع المدني وافق على سلامة المباني متعددة الطوابق وأضاف أن ما يصل إلى 148 مكتباً ميدانياً سيقيم مستوى رضا للحجاج حتى يواصل المشروع في السنوات القادمة.

من ناحية أخرى، قال رئيس مؤسسة الطوافة للحجاج من جنوب أسيا إن المؤسسة ستخدم أكثر من 570 ألف حاج خلال 140 مكتباً ميدانياً يعمل فيه 16659 موظفاً، وقال إن حوالي 40،000 حاج سيتم نقلهم بواسطة الحافلات ومجموعة 140،917 بواسطة قطار مشاعر.

وقال الرئيس إن المؤسسة ستوزع حوالي 7.8 مليون وجبة و2.3 مليون زجاجة ماء زمزم على حجاجها، وكشف أنه في العام الماضي قدمت المؤسسة أسرة مستودعات لحوالي 65000 حاجن وقال هذا العام سيتم زيادة العدد ألي 150،000.

وتقبل وزارة الحج والعمرة 94% فقط من حصص الحجاج المحليين هذا العام وهذه النسبة المتاحة فقط للتسجيل عبر البوابات الإلكترونية، كما يمكن لمكاتب خدمات الحجاج تسجيل 6 الباقين وذلك بشرط أن يتم إدخال البيانات من خلال برنامج المسار الإلكتروني. (اقرأ المقال من هنا )