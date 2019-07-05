وزارة الحج: طريقة التقديم علي الحج لحجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني 1440 ه ، رسوم الحج لموسم 2019

طريقة التقديم علي الحج لحجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني، رسوم الحج لحجاج الداخل 1440، باقات الحج لحجاج الداخل 1440 ، هذه هي أهم المواضيع التي يبحث عنها المواطنين السعوديين الراغبين في الحج هذا العام، ذلك بالإضافة إلي موعد بداية التسجيل في باقات الحج ورابط التسجيل عبر المسار الإلكتروني المخصص من وزارة الحج السعودية، في هذا الموضوع نناقش كافة التساؤلات الخاصة بموسم الحج للحجاج الداخليين موسم 2019 .

طريقة وخطوات التقديم علي موسم الحج 1440 ه من خلال المسار الإلكتروني

بدء منذ الأمس التسجيل عبر المسار الإلكتروني للحجاج الداخلين، حيث انه من المخصص عدد مائتان وثلاثون ألف حاج للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، ويتم التقديم من خلال المسار الإلكتروني المخصص من قبل وزارة الحج وإليكم خطوات التقديم:

الدخول علي المسار الإلكتروني للحجاج الداخلين من خلال الرابط المرفق.

قم بملئ البيانات الشخصية المطلوبة حتي يتم التحقق من أحقيتك بالحج.

ستظهر لك مختلف باقات الحج المتاحة قم باختيار الباقة المناسبة لك ثم سدد فاتورة الباقة المطلوبة.

قم برفع بياناتك ليتم أصدار تصريح لك من خلال الوزارة.

هكذا قد انتهيت من عملية التسجيل وسيتم تحويل بياناتك لشركة الحج المختارة.

رسوم باقات الحج المختلفة لحجاج الداخل لموسم 1440

تختلف باقات موسم الحج من 4 باقات ضيافة ،وباقة ضيافة أبراج ، وباقتين اقتصاديتين ، وتترواح رسوم باقات الضيافة الأربعة من 5708 رس إلي 8161 رس ، رسوم باقة الضيافة أبراج 11950 ريال ، إما الباقات الاقتصادية سواء الحج المخفض أو الحج الميسر تتراوح أسعاره بين 3447 _4797 ريال سعودي.