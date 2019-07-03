المسار الإلكتروني رابط التسجيل لحجاج الداخل 1440 المقيمين بالمملكة السعودية

ننوه للمواطنون الراغبين بالحج لهذا العام بضرورة الإسراع والتسجيل بالمسار الإلكتروني وذلك يوم الخميس في تمام الساعة الثامنة صباحا سيتم فتح بوابة المسار الإلكتروني.

لقد أعلنت وزارة الحج والعمرة أن موعد التسجيل بالمسار الإلكتروني يوم الخميس المقبل وأضاف مسئول الوزارة أن المسار الإلكترونية هو البوابة الإلكترونية الحيدة التى يمكن التسجيل من خلالها وتتبعها 180 شركة تقوما بكافة خدمات الحج.

نقدم لكم عبر موقعكم كلمة آخر أخبار التسجيل بالحج الداخلي حيث صرحت وزارة الحج والعمرة عن موعد فتح التسجيل ببوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 وقد حدد وزارة الحج بأن موقع المسار الإلكتروني هو الموقع الإلكتروني الوحيد التابع للوزارة حيث يستطيع جميع الراغبين بداخل المملكة العربية السعودية والمقيمين التسجيل رسميا بداية من غرة ذي القعدة والحصول على التصريح استعدادا لموسم الحج الميسر لأداء مناسك الحج، وألزمت وزارة الحج والعمرة الراغبين بالحج سرعة التسجيل بالمسار الإلكترونية وتسديد النفقة الرمزية.

بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

مع بداية موسم الحج يشهد الجميع أقبالا ضخما من قبل الراغبين بالحج، والجدير بالذكر أن السيد حامد القرشي المنسق لخدمات الحج أكد بضرورة استلام التصريح من بوابة المسار الإلكتروني لأثبات أحقيته في الحج ولا يقبل التسجيل بمكاتب أخرى غير المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 المعترف به.

رابط تسجيل المسار الإلكتروني للحجاج 1440

نستعرض معكم رابط المسار الإلكتروني لحج الداخل على العلم بأن هناك 180 شركة رسمية معتمدة تابعة لوزارة الحج للتسجيل بحج الداخل لذا قد تم العمل عليها مؤخر للإسراع بعملية التسجيل حيث من المتوقع أن يبلغ عدد الحجاج المتقدمين أكثر من مليون شخص.

وننوه لراغبي أداء مناسك الحج بأن مده التسجيل سوف تبدأ الخميس القادم وسوف يستمر التسجيل بالمسار الإلكتروني لحجاج الداخل شهر كامل وتلك مدة الحج المخفض والميسر مع العلم أن موقع المسار الإلكتروني هو الموقع الوحيد لتسجيل حج الداخل 1440 بالمملكة السعودية.