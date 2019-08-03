وزارة الحج والعمرة السعودية تخصص رابط جديد “المسار الإلكتروني للحجاج القطريين” الراغبين في أداء مناسك الحج 

بعد قيام السلطات القطرية بحجب الرابط المخصص لاستقبال طلبات المواطنين القطريين الراغبين بأداء مناسك الحج، أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ومن قبيل التسهيل وتذليل العقبات أمام جميع الحجاج التي قد تعيق أداؤهم لفريضة الحج، عن تخصيص رابط جديد ” المسار الإلكتروني للحجاج القطريين ” لاستقبال طلبات القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج .

رابط المسار الإلكتروني للحجاج القطريين

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن تخصيص رابط جديد يمكن من خلاله تقديم المواطنين القطريين لطلبات التصريح بأداء مناسك الحج للراغبين بذلك، وذلك عبر الرابط التالي: المسار الإلكتروني للحجاج القطريين وذلك بدلًا من الرابط القديم الذي تم حجبه من قبل السلطات القطرية وهو : المسار الالكتروني للحجاج القطريين ، وكانت وزارة الحج والعمرة أصدرت بيانًا صحفيًا أكّدت فيه على مواصلة المملكة في “تهيئة كافة السبل لتسهيل قدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج”، وأشار البيان إلى أن “محاولات النظام القطري المستمرة لتسييس الحج ووضع العراقيل أمام حجاج دولة قطر، لن تثني المملكة عن تقديم كافة التسهيلات لقدومهم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، داعية السلطات القطرية إلى عدم حجب الرابط الجديد وتسهيل حج مواطنيها القطريين الأشقاء”.

طريقة تقديم طلب التصريح بأداء الحج عبر رابط المسارالإلكتروني للحجاج القطريين

يمكن للراغبين بأداء مناسك الحج من الأشقاء القطريين تقديم طلبات التصريح بأداء هذه الفريضة عبر الرابط الجديد باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة الحج والعمرة عبر رابط المسار الالكتروني للحجاج القطريين.

تسجيل البيانات .

تصفح الحزم.

حجز / تعديل الحزمة.

الدفع.

التأكيد .

ويتم تسجيل الحجاج بالخطوات التالية: