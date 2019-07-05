وزارة الحج والعمرة السعودية.. رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 وموعد انتهاء التسجيل “haj”

يبحث المواطنين داخل المملكة العربية السعودية بكثافة عن رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 بعد أن أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن فتح باب التسجيل، لذلك سنقدم لكم زوار ومتابعي موقع “كلمة دوت أورج” الرابط الرسمي للمسار الإلكتروني لحجاج الداخل كما سنوضح لكم في هذا المقال كل ما يتعلق بالمسار وكيفية التسجيل، حيث يحظى الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة الحج للمواطنين السعوديين لتقديم طلباتهم لتأدية مناسك الحج لعام 1440 هـ باهتمام بالغ.

المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 هـ:

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية يوم أمس الخميس الموافق 1 ذى القعدة 1440 عن فتح المسار الإلكتروني لحجاج الداخل التابع للوزارة، حيث يتيح هذا المسار للمواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة لتأدية فريضة الحج لهذا العام 1440 يعتبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل الموقع الرسمي والجهة الوحيدة التي يمكن من خلالها أن يتقدم المواطنين للتسجيل لأداء مناسك الحج، وكانت وزارة الحج والعمرة قد طورت موقعها الإلكتروني ليتحمل الضغط الهائلة من قبل المواطنين والمقيمين الراغبين في التسجيل لموسم الحج.

وقد نوهت وزارة الحج والعمرة أنها لن تنظر في أي طلب يتم تقديمه من خلال مكاتب الحملات لاعتبار المسار الإلكتروني لحجاج الداخل التابع للوزارة الجهة الرسمية الوحيدة المخولة لاستقبال طلبات الراغبين في تأدية مناسك الحج، ومن المقرر أن تستمر عملية التقديم على المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 لشهر كامل، وستبدأ الوزارة باستقبال طلبات المواطنين اعتباراً من اليوم.

رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440:

وفي هذا السياق قال “محمد القرشي” عضو المجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل، أن التسجيل عبر رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 سيستمر حتى 7 ذي الحجة أو عندما يكتمل عدد الطلبات من حجاج الداخل بجميع الشركات المختصة بهذا الشأن، وشدد على ضرورة تحديد عدد الحجاج واختيار الباقات، حيث ستقوم وزارة الحج بإرسال رسال نصية على الهواتف المحمولة مفادها أن التسجيل تم بنجاخ وتحديد ميعاد تسديد الرسوم، مشير أنه في حال لم يتم تسديد الرسوم في الموعد المحددة سيتم إلغاء الحجز وإتاحة المقعد للراغبين في التسجيل.