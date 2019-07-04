التسجيل في الحج عبر المسار الالكتروني لحجاج الداخل١٤٤٠ هجرياً في وزارة الحج والعمرة | http://www.haj.gov.sa

اعزائي الحجاج سنتابع معكم اليوم كافة التفاصيل المتعلقة ب المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، وكيفية التسجيل في الحج، حيث كشفت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية ان التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل بدأ اليوم الخميس الموافق 04-08-2019 وذلك منذ قليل في تمام الساعة الثامنة صباحاً ، وقامت وزارة الحج بالتأكيد على أن التسجيل في الحج سوف يظل مستمر لمدة شهر تقريباً حتى ٧ من شهر ذي الحجة لهذا العام، وهذه الطريقة تعتبر هي ال طريقة الوحيدة الرسمية التي تتيح للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية التسجيل عن طريقها في التسجيل في الحج.

التسجيل في الحج عبر المسار الالكتروني لحجاج الداخل 1440 هجرياً | وزارة الحج

نشرت وزارة الحج والعمرة في دولة المملكة العربية السعودية بأنها قامت بعمل الكثير من التطورات والخدمات الجديدة على موقع المسار الإلكتروني لحجاج الداخل وذلك من أجل الضغط الموجود على الموقع وذلك في خلال الساعات الأولى من فتح المسار الالكتروني للحج لكافة المواطنين الراغبين في حجز الحج ،كما اعلنا وزارة الحج أن ما يقارب 750 ألف مواطن قاموا بزيارة المسار الالكتروني لـ حجاج الداخل 1440 هجرياً، وذلك في الساعات الأولى من بدء فتح موقع المسار الالكتروني وبدء عملية التسجيل، وقد نوهت وزارة الحج والعمرة على أنه لن تتظر في الطلبات التي تأتي عن طريق مكاتب الحملات، كما أكد عضو المجلس التنسيقي لشركات حجاج الاستاذ القرشي أن الموقع سيكون متاح التسجيل في الحج عليه حتى يوم السابع عشر من ذي الحجة أو حتى إكتمال كافة المقاعد التي تخصص لحجاج الداخل بجميع شركات الحج العاملة.

وزارة الحج والعمرة |التسجيل في الحج عبر المسار الالكتروني لحجاج الداخل١٤٤٠ هجرياً على بوابة المسار الالكتروني | http://www.haj.gov.sa

خطوات التسجيل في الحج لحجاج الداخل

قم بزيارة موقع المسار الالكتروني لحجاج الداخل

قم بإدخال البيانات الشخصية الصحيحة للتأكد من أحقية المستفيد من الحج.

اختر باقة الحج من احد الباقات المتاحة التي تناسبك، وقم بإصدار الفاتورة، وقم بسداد الفاتورة.

بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440

قامت وزارة الحج والعمرة بإصدار في دولة المملكة رابط المسار الالكتروني لحجاج الداخل 1440 لكافة المواطنين والتسجيل في الحج متاح للمقيمين والمواطنين، كما على أن المسار الالكتروني هو الطريقة الوحيدة الرسمية التي تسمح للمواطنين في المملكة بالحج، ولا يوجد طريقة اخرى متاحة للتسجيل في الحج.

تحديث: استكشفت الدورة التدريبية التي يقيمها مدير الموارد البشرية بالوزارة، خالد القزلان، حقوق الحجاج والقطاعات العاملة في وزارة الحج والعمرة وفرص العمل التطوعي هذا العام والمهارات اللازمة لخدمة حجاج المسار الالكتروني لحجاج الداخل١٤٤٠ هجرياً على بوابة المسار الالكتروني | http://www.haj.gov.sa ويعتبر تطوير مؤسسات وزارة الحج والعمرة في المملكة من بين أولويات الحكومة السعودية وتهدف إلى تزويدهم بخدمات ممتازة وتجربة متميزة.

تحديث: زادت عمليات البحث على رابط التسجيل في الحج في وزارة الحج والعمرة للتسجيل بالمسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 والتسجيل فقط هذا العام للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية.