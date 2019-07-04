وزارة الحج والعمرة تعلن تفعيل خدمة الحصول على الإستثناء لتكرار الحج

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع كلمة دوت أورج كافة التفاصيل في إعلان وزارة الحج والعمرة في دولة المملكة العربية السعودية عن البدء بالحجز في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل ، حيث دعت الوزارة كافة المواطنين الراغبين بالتسجيل في موسم الحج 1440 ، لزيارة البوابة الإلكترونية للمسار من أجل التسجيل في موسم الحج 1440 ، وقد نشرت الوزارة من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر على أنه سوف يتم فتح باب الحجز عند الساعة الثامنة صباحاً ، وتوقعت الوزارة أن يزور الموقع قرابة المليون مواطن ومقيم في المملكة .

وزارة الحج والعمرة تعلن عن الإستثناء لتكرار الحج

كشفت وزارة الحج والعمرة اليوم على أن وزارة الداخلية في المملكة قامت بتطوير الخدمة الإلكترونية من اجل الحصول على تصريح الحج للمواطنين والمقيمين الراغبين في الإستثناء لتكرار الحج ، وقد أشارت على أن الخدمة سوف تكون متاحة خلال هذا التسجيل من خلال المسار الإلكترني لحجاج الداخل وفقاً لما يلي :-