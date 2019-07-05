وزارة الحج والعمرة تعلن عن بدء التسجيل في المرحلة الثانية في المسار الإلكتروني لحج الداخل

المسار الإلكتروني لحج الداخل أعلنت عنه وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية حيث تبدأ الاستعداد لموسم الحج والعمرة هذا العام بشكل مبكرا نسبيا، حيث انه مع بداية بذوغ فجر الأول من شهر ذي القعدة بدأت الوزارة في فتح باب التسجيل في المرحلة الثانية المسار الإلكتروني لحجاج الداخل ويكون ذلك من خلال استخدام الرابط الإلكتروني الذي يهدف إلى استعراض البرامج والباقات المقدمة لـ230 ألف حاج وحاجة من المواطنين والمقيمين عبر 190 شركة ومؤسسة لحجاج الداخل.

التسجيل في المرحلة الثانية في المسار الإلكتروني لحج الداخل

ومن منطلق الراحلة وسهولة الاجراءات خصصت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية هذه المرحلة لتسجيل بيانات الحجاج واختيار البرنامج المفضل للحاج، وهذا يأتي ضمن عدد من باقات حج الداخل 1440 حيث سيتم فيها تنفيذ الحجز الفعلي على برامج الخدمة المعروضة في المسار، وستكون كافة الخدمات متاحة على بوابة وزارة الحج والعمرة الإلكترونية وذلك حتي تاريخ السابع من شهر ذي الحجة علمًا بأنه حتى يتمكن زائر البوابة من إتمام الحجز، وأشارت الوزارة إلى إنه غير ملزم بأن يكون الحاج قد سبق له الدخول في المرحلة الأولى.

الجدير بذكر أن المرة حلة الأولي للتسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الدخل انطلقت في تاريخ 15/ 9/1440هـ، وكانت مخصصة للتعريف بالبرامج والباقات يوم الخميس ١ ذو القعدة، والمخصصة لإتمام إجراءات الحجز واختيار مقدم الخدمة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.

وتكون خطوات التسجيل في المسار الإلكتروني لحج الداخل هي الفاصلة في اختيارات الحاج، ومن هذا المنطلق قالت وزارة الحج والعمرة إن وزارة الداخلية طوّرت هذا العام خدمة الحصول على تصريح الحج للمواطنين والمقيمين الراغبين في الاستثناء لتكرار الحج.

رابط التسجيل في بوابة حج الداخل للسعودين والمقيمن في المملكة

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت، أن وزارة الداخلية طوّرت هذا العام الخدمة الإلكترونية للحصول على تصريح الحج للمواطنين والمقيمين الراغبين في الاستثناء لتكرار الحج.

ونوهت الوزارة في بيانها علي التزام الشخص الذي يرغب في الحصول على تأشيرة حج الداخل هذا العام أن يكون على دراية بكافة الخطوات والخدمات التي من الممكن أن يحتاجها الحاج عند زيارة بوابة الحج والعمرة لهذا العام لم يتبقى سوا معرفة رابط بوابة المسار الإلكتروني للحج “حجاج الداخل”.

وأكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أن جميع التسهيلات تهدف إلى التيسير على الحجاج، حيث سيكون المسار المنفذ الوحيد للحجز في خدمة حجاج الداخل لكافة البرامج المعتمدة، وسيحقق لراغبي الحج الوسيلة الآمنة للتعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها من الوزارة.