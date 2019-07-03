رابط وزارة الحج والعمرة حجاج الداخل : التسجيل في بوابة المسار الإلكتروني للحج

أعلنت وزارة الحج والعمرة حجاج الداخل عن بدأ التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440، بدايةً من عد الخميس الموافق غرة ذي القعدة لعام 1440، ويهدف موقع المسار الإلكتروني إلى استعراض كافة الباقات وبرامج الحج المختلفة التي يتم تقديمها لعدد 230 ألف حاج من حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين، ويتم تقديم تلك الخدمات عبر 190 شركة من شركات حجاج الداخل، وتم تخصيص المرحلة الثانية من بوابة المسار الإلكتروني للحج من أجل تسجيل الحجاج، حيث يتم من خلالها الحجز في أي من الباقات والخدمات المعروضة على الموقع الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية.

على الجانب الآخر أوضح عبد الفتاح بن سلمان المشاط، نائب وزير الحج والعمرة في المملكة، أنه يمكن الاستفادة من كافة الخدمات المقدمة على بوابة المسار الإلكتروني للحج حتى يوم 7 من ذي الحجة لعام 1440، مع الأخذ في الاعتبار أنه حتى في حال عدم دخول المستفيد على البوابة الإلكترونية للحج في المرحلة الأولى، سيتمكن من التسجيل، لأن المرحلة الأولى كانت تهدف إلى التعريف بالخدمات التي يوفرها موقع المسار الإلكتروني، وي المرحلة التي انطلقت بشكل رسمي في 15/9/144 هجرياً.

وزارة الحج المسار الإلكتروني

وكانت وزارة الحج المسار الإلكتروني قدمت الكثير من برامج الضيافة، والتي أعلنت عنها من قبل من خلال موقع وزارة الحج والعمرة، وهي حزمة البرامج والخدمات التي سيتم تقديمها من خلال الشركات المرخصة، وهي باقة ضيافة 1 بسعر 7561 إلى 8161، وباقة ضيافة 2 بسعر 7310 إلى 7910، وباقة ضيافة 3 بسعر 6508 إلى 7108، وباقة ضيافة 4 بسعر 5708 إلى 6308، وباقة ضيافة 1 أبراج بسعر 11905، وباقة اقتصادي 1 بسعر 3447 إلى 4797، وباقة اقتصادي 2 بسعر 3465 ريال.

المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440

على الجانب الآخر أكد نائب وزير الحج والعمرة أن مسار حجاج الداخل يعمل على خدمة العديد من الفئات، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين ، كما أنه يوفر مسار مخصص لشركات الحج الداخلي، يستعرض من خلاله كافة الشركات المؤهلة، وأكد عبد الفتاح بن سلمان أن هذه الخطوة جاءت تنفيذاً لتوجيهات وزير الحج والعمرة، والهدف منها تسهيل الإجراءات ، بالإضافة إلى مراقبة عمليات شراء البرامج من الشركات ، مؤكداً أن المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440، هو الوسيلة الوحيدة من أجل التسجيل في الحج لهذا العام، وأعرب في أكثر من مرة من خلال تصريحات صحفية أن أي تسجيل خارج المسار الإلكتروني للحج هو مقدم من شركات غير مرخصة.

تسجيل حج الداخل 1440

هذا ويمكن من خلال موقع مسار حجاج الداخل الاستفادة من كافة الخدمات المقدمة والتسجيل في حملات حجاج الداخل لعام 1440، وذلك على الرابط الذي أعلنت عنه وزارة الحج والعمرة على تسجيل حج الداخل 1440، وذلك عبر كتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها، ومن ثم اختيار أفضل البرامج، ومن ثم دفع فواتير الحج الداخلي إلكترونياً، علماً أن البرامج المقدمة من كافة الشركات تقدم العديد من الباقات المختلفة، وذات قيمة مضافة تخص التنقلات، السكن، وغيرها من المتطلبات.

وزارة الحج والعمرة حجاج الداخل

كذلك يوفر المسار الإلكتروني للحج العديد من الخدمات المميزة، وذلك استعداداً لاستقبال الآلاف من حجاج بيت الله الحرام، ويمكن الاستفادة من كافة الخدمات بعد التسجيل من خلال رابط وزارة الحج والعمرة حجاج الداخل لعام 1440، ومن بين الخدمات المقدمة من خلال المسار هي إمكانية شراء الهدي والأضاحي، توفر روضات وحضانات أطفال بالتعاون مع تعليم منطقة مكة المكرمة، إمكانية استخراج تصريح الحج إلكترونياً، تحديد مواقع المخيمات بالمشاعر المقدسة، وأخيراً يمكن إلغاء الحجز واسترداد قيمة الحجز إلكترونياً.