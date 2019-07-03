وزارة الحج والعمرة localhaj.haj.gov.sa تسجيل حجاج الداخل 1440 عبر المسار الإلكتروني بالخطوات

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن مرحلة التسجيل لحجاج الداخل 1440 عبر المسار الإلكتروني فعليا بدأ من يوم الخميس الموافق هجريا 1 ذي القعدة وسوف تستمر عمليات التسجيل لحجاج الداخل حتى يوم 7 ذي الحجة، ومع بداية الساعة الثامنة صباحا يمكن لجميع الحجاج الدخول عبر رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل ” localhaj.haj.gov.sa ” والتسجيل ببرامج الحج المحبب لدي الحجاج والخدمات المراد الإشتراك بها من خلال الشركات، حيث أضاف وزارة الحج والعمرة السعودية أن هناك ما يقرب من 190 شركة مشاركة في تقديم جميع الخدمات والبرامج لحجاج الداخل.

المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440

نتقدم لجميع حجاج الداخل بتوفير الرابط الرسمي المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 ومساعدة جميع حجاج الداخل على الوصول إلى البرنامج المناسب لهم، وقد تعرض شركات العديد من الخدمات والبرامج سواء للنظام الاقتصادي أو المميز والمخفض وكل هذه سيتم سرد أسعار رحلات الحج في تلك البرامج لاحقا.

وزارة الحج والعمرة السعودية 1440

نوهت وزارة الحج والعمرة أن الموقع الرسمي الذي يمكن من خلاله لحجاج الداخل التسجيل بتلك لرحلات الحج وتقديم الرسوم المطلوبة غير ذلك وهمي وليس له مصدر، فور انتهاء عمليات التسجيل لحجاج الداخل 1440 عبر المسار الإلكتروني سوف تتيح وزارة الحج فترة ثانية لتأكيد البيانات المضافة سابقا وذلك عقب يوم 7 ذي الحجة، وقريبا سيتم تحديد موعد أول رحلات الحج لعام 1440.

خطوات التسجيل لحجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني 1440

رابط تسجيل حجاج الداخل 1440

يتوفر رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 عبر المقال لمساعدة جميع الحجاج على اختيار البرامج المناسب إليهم مع بداية مرحلة التسجيل الفعلي غدا في تمام الساعة الثامنة مساءا.