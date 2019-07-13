وزارة الخدمة المدنية تُعلن على موعد بداية ونهاية أجازة عيد الأضحى المبارك

قامت وزارة الخدمة المدنية بالإعلان عن موعد بداية ونهاية أجازة عيد الأضحى المبارك لموظفي ” القطاع العام ” عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي توتير، حيث أوضحت الوزارة أن الإجازة ستكون لمدة عشرة أيام لجميع موظفي الدولة والعاملين في القطاعات العامة والمنتسبين لدى الوزارات والعمل الحكومي.

موعد بداية ونهاية أجازة عيد الأضحى المبارك

جاء الإعلان عن عيد الأضحى المبارك من قبل المحكمة العليا بالمملكة، وقالت أن الموعد الرسمي لعيد الأضحى المبارك سيوافق 10 من ذي الحجة سيوافق يوم الإثنين 12 من أغسطس 2019م من الشهر الميلادي، وبذلك سيوافق يوم عرفة وهو من أعظم شعائر الحج يوم الأحد 11 أغسطس عام 2019م .

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية في توضيح لها ردًا على استفسارات الموظفين على موقع توتير أن الإجازة شاملة كل قطاعات المملكة وهيئاتها والموظفين في المملكة في قطاعات الحكومة في الجوازات والمرور والتعليم ووازرة الصحة ووزارة الأمن والشرطة ووزارة الخدمة المدنية، وكافة القطاعات العامة، وجميع المنتسبين للقطاع الحكومي وتحدد الإجازات كالتالي:

وبالنسبة لإجازة عيد الأضحى لموظفي الحكومة والقطاع العام سوف تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 5 من ذي الحجة 1440هـ الموافق 7 أغسطس لعام 2019م، وتنتهي يوم السبت 15 من ذي الحجة 1440هـ الموافق 17 أغسطس لعام 2019م.

وبالنسبة لوزارة التعليم فإن الأمر مختلف كالتالي :