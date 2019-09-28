وزارة الداخلية السعودية تحدد ضوابط تطبيق لائحة الذوق العام .. عقوبات وغرامات تصل لـ3 آلاف ريال

لائحة الذوق العام التي أقرّها مجلس الوزراء، دخلت حيز التنفيذ اليوم السبت الموافق 28/9/2019 في المملكة العربية السعودية ، وقد أصدر الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، الضوابط التي يتم بموجبها تطبيق الائحة، وياتي ذلك بالتزامن مع بدء إصدار التأشيرات السياحية لمواطني 49 دولة من انحاء العالم من خلال المنصة الإلكترةنية او عند الوصول إلى المملكة، وتتضمن اللائحة الخاصة بالذوق العام 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بالغرامة المالية التي تتراوح ما بين 50 ريال كحد أدنى و3000 ريال كحد أعلى .







لائحة الذوق العام







المخالفات بموجب لائحة الذوق العام

تشمل المخالفات التي نصت عليها لائحة الذوق العام ما يلي:

ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة، أو الملابس الداخلية وثياب النوم أو تلك التي تحمل عبارات أو صور أو أشكال تخدش الحياء أو ذات رمزية عنصرية أو تسهم في إثارة النعرات، أو تروج للإباحية وتعاطي الممنوعات.

وضع الملصقات وتوزيع المنشورات التجارية في الأماكن العامة دون ترخيص.

إشعال النار في الحدائق والأماكن العامة في غير الأماكن المسموح بها.

التلفظ بقول أو الإتيان بفعل فيه إيذاء أو إخافة لمرتادي الأماكن العامة أو تعريضهم للخطر.

تخطي طوابير الانتظار بالأماكن العامة لغير الحالات المستثناة التي تحددها الجهة المعنية.

استخدام الإضاءة المؤذية كالليزر وما في حكمها بما يؤذي أو يضر مرتاديها أو يؤدي إلى إخافتهم أو يعرضهم للخطر.

تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية دون الحصول على إذن أطرافها.

الكتابة أو الرسم على وسائل النقل أو على جدران الأماكن العامة دون ترخيص.

وضع العبارات أو الصور التي تثير العنصرية أو الإباحية أو تعاطي الممنوعات وترويجها على وسائل النقل.

التصرفات الخادشة للحياء التي تتضمن تصرفات ذات طبيعة جنسية.

رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، وتشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة.

إلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها.

‏‎إشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

تجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة.

‏‎ضوابط تنفيذ لائحة الذوق العام







تتضمن ضوابط تنفيذ لائحة الذوق العام ما يلي:

ان الجهة المخولة بضبط المخالفات ومعاقبة المخالفين وتغريمهم هم رجال الشرطة.

يُحظّر فرض أي عقوبة أو غرامة على أي سلوك لم يرد ذكره ضمن المخالفات الواردة في لائحة الذوق العام.

على كل مخالف تغطية تكاليف إزالة أو إصلاح ما ينجم عن المخالفة من أضرار.

يحق لكل متضرر ‏ من أي من المخالفات المنصوص عليها، المطالبة بحقه الخاص.

يحق لكل من صدرت بحقه مخالفة، التظلم عليها أمام دائرة الذوق العام في المحاكم الإدارية المختصة.

وضمن ذات السياق نشرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على الموقع الخاص الذي تم تدشينه للتقديم على التأشيرة السياحية، جدول المخالفات والغرامات بعدة لغات.