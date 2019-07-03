وزارة الداخلية القبول والتسجيل 1440 نساء رابط تقديم وظائف وزارة الداخلية بالإدارة العامة للخدمات الطبية

وزارة الداخلية القبول والتسجيل 1440، أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم متمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي للشؤون العسكرية عن فتح باب التقديم بوظائف وزارة الداخلية للنساء على رتبة وكيل رقيب، عريف، جندي أول للتعيين بعد التخرج في الإدارة العامة للخدمات الطبية وبرنامج مستشفى قوى الأمن، وسنرفق لكم أدناه رابط تقديم وزارة الداخلية نساء 1440 والتفاصيل الكاملة.

وفيما يخص التقديم في وزارة الداخلية 1440 نساء، فقد أعلنت وزارة الداخلية متمثلة في لجنة القبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن الرتب والمؤهلات العلمية وكذا أوضحت الوزارة عن عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن ترغب بالتسجيل في وزارة الداخلية على رتبة وكيل رقيب، عريف، جندي أول.

وزارة الداخلية القبول والتسجيل 1440 نساء

من خلال الجدول المرفق أدناه والذي يوضح الرتب والمؤهلات العلمية المطلوبة من أجل التقديم في وظائف وزارة الداخلية للنساء يمكنكم الإطلاع على التفاصيل الكاملة فيما يخص ذلك، فيما نستعرض عليكم أيضاً الشروط الواجب توافرها فيمن ترغب التسجيل في وظائف وزارة الداخلية.

تقديم وزارة الداخلية 1440 نساء

إليكم الآن الشروط التي أعلنت عنها وزارة الداخلية لمن ترغب بـ التقديم بوظائف وزارة الداخلية نساء 1440، علماً أن التقديم على وظائف وزارة الداخلية للنساء سيبدأ يوم الأحد الموافق 1440/11/04هـ الساعة 10:00 صباحاً وينتهي التقديم يوم الخميس الموافق 1440/11/08هـ الساعة 10:00 صباحاً.

1- أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

2- أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

3- أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة وتكون سارية الصلاحية وقت التقديم.

4- أن لا يقل عمر المتقدمة عن (22) عاماً ولا يزيد عن (35) عـاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب.

5- أن لا يقل طول المتقدمة عن (155) سم وأن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

6- أن لا تكون المتقدمة قد سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

7- أن لا تكون متزوجة من غير سعودي.

8- أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.

9- الحصول على درجة (البكالوريوس ، الدبلوم) بنفس التخصص الصحي بتقدير (جيد) فأعلى.

10 أن تكون لدى المتقدمة بطاقة تسجيل مهني وشهادة تصنيف للمؤهل الصحي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول أثناء فترة التقديم.

رابط التقديم وظائف وزارة الداخلية نساء 1440

من خلال الدخول عبر رابط بوابة أبشر للتوظيف الإلكتروني، يمكنكم التقديم على وظائف وزارة الداخلية 1440 نساء والإطلاع على المزيد من التفاصيل الأخرى فيما يخص ذات الشأن، وبعد فترة زمنية سيتم الإعلان عن نتائج وزارة الداخلية والكشف عن أسماء المقبولين بوظائف وزارة الداخلية نساء 1440، سنوافيكم بها وقت الإعلان عنها.