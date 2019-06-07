وزارة الدفاع السعودية نتائج القبول برقم الطلب عبر بوابة القبول الموحد afca.mod.gov.sa

أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية عن نتائج القبول الموحد لجميع المتقدمين الطلاب المتخرجين من الكليات العسكرية علي كافة الصعيد السعودي، حيث يمكن الحصول علي نتائج قبول تجنيد وزارة الدفاع من خلال بوابة القبول الموحد afca.mod.gov.sa، من اجل الاطلاع علي شروط قبول وزارة الدفاع بكل سهولة ويسر، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط بوابة القبول وزارة الدفاع بأسفل هذا المقال، من اجل الاطلاع علي كافة التفاصيل الخاصة بالقبول الموحد للطلاب والجامعيين.

وزارة الدفاع السعودية نتائج القبول

سيتم الإعلان عن نتائج القبول النهائي في وزارة الدفاع بعد تجري اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين كافة الاختبارات العسكرية علي جميع المتقدمين للتجنيد، وذلك في خلال الأيام القليلة القبلة، حيث يمكن التعرف علي نتائج قبول الكليات العسكرية والترشيح المبدئي للطلبة المتقدمين، بكل سهولة عن طريق الرابط الالكتروني التالي بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع، حيث يمكن الاستعلام عن نتائج القبول من خلال رقم الطلب ورقم الهوية، حيث يوفر موقع وزارة الدفاع السعودية أمكانية معرفة النتيجة لجميع الطلاب العسكريين والجامعيين في كافة المجالات للذين استوفوا كافة الشروط والضوابط والتعليمات.

كما توفر بوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع إمكانية الاطلاع علي التعليقات الخاصة بالقبول، حيث يمكن التعرف عليها بكل سهولة وذلك للأشخاص الذين تم قبولهم بشكل مبدئي بالكليات العسكرية، حيث تتلخص التعليمات الخاصة بالقبول بالتجنيد علي النحو التالي كما هو موضح بالنقاط التالي.