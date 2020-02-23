وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة للرجال في عدد من التخصصات الإدارية

وظائف وزارة الدفاع للرجال، حيث أعلنت الوزارة عن وظائف شاغرة في إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بالقوات المسلحة ضمن الوظائف العسكرية المتاحة والتي منها وظائف عبر أبشر للتوظيف عبر رابط وظائف عسكرية للرجال..شروط ورابط التقديم على وظائف قوات الأمن الخاصة عبر أبشر للتوظيف، كما أعلنت الشركة السعودية للتحكم التقني من خلال رابط بوابة طاقات..100 وظيفة للرجال حاملي الثانوية العامة برواتب مجزية.

تسعى الحكومة السعودية من أجل توفير فرص العمل بشتى المجالات بالقطاع العام والخاص بهدف النهوض باقتصاد المملكة نحو الأفضل ضمن التطورات التقنية السارية بحسب رؤية المملكة عام 2030م.

شروط التقديم على وظائف وزارة الدفاع

الوظائف المتاحة / عدد 2 وظيفة علاقات عامة وإعلام، عدد 2 وظيفة مترجم لغة إنجليزية.

الشروط تتضمن في المؤهل على النحو التالي:-

بكالوريوس علاقات عامة وإعلام يشترط الخبرة سنتان فأكثر وإحضار ما يثبت على ذلك.

بكالوريوس لغة إنجليزية ويشترط خبرة لا تقل عن خمس سنوات ومستند يثبت ذلك.

طريقة التقديم على وظائف وزارة الدفاع الإدارية

أفادت وزارة الدفاع أنه على جميع المتقدمين على الوظائف المتاحة استيفاء الشروط المحددة وإحضار شهادات الخبرة المطلوبة من أجل إتمام عملية القبول وضمان عدم استبعاد الطلب.

كما أوضحت أن تقديم طلبات التوظيف يتم إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني [email protected]

وذلك في المواعيد المحددة بءًا من اليوم الأحد الموافق 29 جمادى الآخر 1441 هـ وحتى يوم تاريخ 5 -7-1441هـ.