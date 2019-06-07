وزارة الدفاع في السعودية تعلن نتائج قبول الجامعيين بالخدمة العسكرية ورابط النتيجة

في نهاية شهر شعبان لعام 1440 أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن قبولها لدفعة جديدة من الضباط الجامعيين، وذلك لخريجي الجامعات في تخصصات الهندسة والحاسب الآلي والزراعة والطب والإدارة وكذلك العلوم الشرعية، وكانت هناك عدة شروك للقبول في الخدمة العسكرية من قبل اللجنة، وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والنشأة، إلا من كانت ولادته خارج البلاد نظرًا لعمل أو دراسة والده، ولكن يجب ألا يحمل جواز سفر تلك الدولة التي وُلد فيها.

شروط أخرى ذكرتها وزارة الدفاع

كذلك أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك والسمعة وألا يكون قد تعرض لأية أحكام قضائية، وألا يكون قد كان ملتحقًا سابقًا بأي معهد أو كلية عسكرية وتم فصله، ولا يتخطى سنه عند التقديم 27 عام باستثناء الأطباء، وأن يكون تقديره الجامعي لا يقل عن جيد وحاصل على درجة البكالوريوس منتظم، ويتعدى طوله 165 سم، ويكون متزوجًا من سعودية أو لم يتزوج بعد بالطبع، وأن يجتاز بكل تأكيد اختبارات اللياقة والقدرات والكشوفات الطبية، ولا يجوز لأي متقدم طلب إعادة أي من القياسات السابقة لأي سبب من الأسباب.

هذا وقد حددت الوزارة لون معين للزي الذي سوف يرتديه المتقدم أثناء خضوعه للاختبارات، بأن يكون مرتديًا بنطلون بأي لون ولكن مع اختلاف لون القميص وفقًا للكلية التي سوف يتقدم لها.

رابط النتيجة

واليوم وبعد حوالي شهر نصف من تاريخ التقديم أعلنت لجنة قبول الجامعيين بالوزارة نتيجة الاختبارات، والتي تقدم لها عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال الرابط التالي نتيجة قيول الجامعيين في وزارة الدفاع.

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