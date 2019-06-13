وزارة الشؤون الإسلامية | وظائف للجنسين للسعودين والسعوديات بجميع مدن المملكة فى مجال الدعوة وحراسة الامن ومراقبة المساجد

فتح باب التقدم لوظائف الشؤون الإسلامية للجنسين من أبناء المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن طرح عدد من الوظائف الخاليه لجميع أبناء المملكة العربية السعودية من السعوديين والسعوديات، وأما عن الوظائف المطروحة فهي في مجالات مختلفة مثل الدعوة ومراقبة المساجد وحراس أمن، ووضعت وزارة الشؤون الإسلامية بعض القوانين والضوابط التي يجب على المتقدم اجتيازها للنجاح والفوز بالوظيفة، وفيما يلي بالأسطر القليلة القادمة سوف نضع لكم شروط التقديم.

شروط التقدم لوظائف الشؤون الإسلامية السعودية للرجال والسيدات:

وضعت وزارة الشؤون الإسلامية و الدعوة والإرشا،د بعض الشروط المختلفة للوظائف التي تم طرحها والتقديم إلكترونياً، من خلال الايميل الالكتروني الخاص بكل وظيفة على حده، فإذا أردت التقدم لجميع الوظائف فيجب إرسال السيرة الذاتية للثلاث ايميلات للوظائف الثلاثة المطروحة.

1- شروط التقدم لوظائف الشؤون الإسلامية في مجال الدعوة:

• الحصول على درجة البكالوريوس في العلوم الشرعية بما لا يقل عن درجة جيد جداً.

• أن تكون الشهادة الجامعية من قبل الجامعات السعودية المعترف بها من قبل وزارة التعليم.

• حفظ ستة أجزاء من القرآن الكريم.

• اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

• التفرغ التام.

• اجتياز الكشف الطبي.

وأما عن باقي الشروط وايميل التقديم والموعد النهائي لاستقبال الطلبات فهو كالاتى:

2- شروط التقدم لوظائف الشؤون الإسلامية في مجال حراس الأمن ومراقبة المساجد:

• ألا يقل العمر عن 18 سنة.

• حسن السير والسلوك.

• حصول المتقدم والمتقدمة على شهادة مؤهل الثانوية العامة.

• التفرغ التام.

• حصول المتقدم على الجنسية السعودية.

• اجتياز الاختبارات والكشف الطبي والمقابلة الشخصية.

ايميل التقديم لمراقبة المساجد: [email protected]

ايميل التقديم لحراسة الأمن:[email protected]