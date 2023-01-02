وزارة الصحة السعودية تعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة لحاملي شهادة البكالوريوس

أعلنت اليوم وزارة الصحة السعودية عن عدد من الوظائف الشاغرة في عدد من التخصصات المختلفة لحاملي شهادة البكالوريوس والماجستير، كما حددت الشروط المطلوبة لكل وظيفة، وموعد وطريقة التقديم، جاء ذلك خلال الإعلان الذي نشرته الوزارة عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.

وظائف وزارة الصحة السعودية

حددت وزارة الصحة عن عدد من الوظائف التالية في التخصصات التالية :

علوم الحاسب.

تقنية معلومات.

هندسة الشبكات.

هندسة الحاسب.

نظم معلومات حاسب آلي.

أمن سيبراني.

أمن معلومات

كما أتاحت الوزارة التقديم لوظيفة مهندس تقنية معلومات أول، واختصاصي تقنية معلومات أول، وكبير اختصاصي تقنية معلومات، على أن يتم التقديم عبر بوابة التوظيف الخاصة بوزارة الصحة السعودية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع بداية من اليوم الاثنين الموافق الثاني من يناير وحتى الاثنين المقبل.

شروط وظائف وزارة الصحة

حددت وزارة الصحة السعودية الشروط التالية للتقديم للوظائف المعلن عنها: