وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تطرح 104 وظيفة من المرتبة الرابعة للثامنة

حرصًا من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على المشاركة في توفير فرص العمل لجميع المؤهلات والأعمار بالمملكة العربية السعودية، ومن خلال موقع جدارة الذي يستقبل اعلانات الوزارات عن الوظائف الشاغرة لديها نشرت اليوم الوزارة الاعلان الذي سبق وأشارت إليه منذ عدة أيام، والذي أوضحت من خلاله عن تواجد مجموعة من الأماكن الخالية للعمل الإداري داخل الوزارة لكلا الجنسين سواء الرجال أو الإناث.

فمنذ أيام قليلة أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أنها سوف تطرح مجموعة من الوظائف للسعوديين والسعوديات للتقديم فيها، وأنها سوف توضح الشروط وكيفية التقديم، واليوم ومنذ قليل أكدت الوزارة أنه يمكن التقدم الآن من خلال رابط جدارة لشغل 104 وظيفة منها 76 للرجال و28 للنساء، وهي وظائف إدارية وتشمل التثبيت على المرتبة الرابعة إلى الثامنة وفقًا للمؤهل وطبيعة الوظيفة التي سوف يشغلها المتقدم، ويأتي هذا في إطار حرص الحكومة في المملكة العربية السعودية على توفير فرص عمل للمواطنين من الجنسين وفي مجالات متعددة.

مؤهلات وظائف وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

أشارت الوزارة أن الوظائف المطلوبة تستهدف الحاصلين على الشهادات الجامعية بدرجة البكالوريوس، أو الدراسات العليا، وكذلك درجة الماجستير، كما أنه يمكن لخريجي المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة التقدم لشغل تلك الوظائف الخالية، وطالبت المسئولين في الوزارة عن طرح هذه الوظائف الراغبين بضرورة دخول موقع جدارة ثم تسجيل الدخول، ومن بعد ذلك اختيار وظائف الوزارة والتقدم من خلال ملىء البيانات.

وقد أشار مسئولي الوزارة إلى أنه سوف يكون هنا مقابلة شخصية بعد انتهاء فترة التقديم، والتي سوف تبدأ من اليوم الأحد 14 يوليو والموافق 11 من ذو القعدة لعام 1440 حتى يوم الخميس 18 يوليو والذي يوافق 14 من ذات الشهر الهجري، وأنه سوف يتم بعد ذلك الإعلان عن أكثر من شخص، وسيتم الاختيار من بينهم وفقًا لخضوعهم إلى مقابلة شخصية، ومن سوف يتخطاها بنجاح سوف يتم تعيينه بشكل رسمي ويمكن لمن يريد التقديم الدخول على رابط جدارة للقيام بذلك.