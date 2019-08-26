وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية

تعدّ وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية هي المسؤلة عن الإدارة والتطوير واستغلال جميع الموارد المعدنية، ويرجع تاريخ نشأة الوزارةإلى عام 1355 هجريًا وقد كانت في ذلك الوقت تابعة لوزارة المالية إلى أن عُرفت باسم وزارة البترول والثروة المعدنية في عام 1380- 1960 م ، وفي عام 2016م أصبح اسم الوزراة “وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية “،ويتولى رئاسة الوزارة الآن المهندس خالد الفاتح .

التكليفات والمهام التي تتولاها وزارة الطاقة

تنظيم وإعداد الخرائط الخاصة بالموارد المعدنية . متابعة إنتاج الزيت والغاز الطبيعي للتحقق من أن الكمية المنتجة موافقة للسياسات المحددة. المراقبة والإشراف على أعمال الشركات البترولية العامة . المتابعة الدورية على كل ما يخص الاستكشاف والتنقيب والإنتاج. متابعة الأبحاث المقدمة من الشركات العاملة للاستفادة منها في تطوير وزيادة الإنتاج . مراجعة حساب الشركات البترولية لمعرفة إيردات ومصروفات الشركة . معرفة كل ما يتعلق بالإنتاج والأسعار والعرض والطلب على الموارد البترولية على المستوى المحلي والدولي. إعداد الدراسات بالتعاون مع المنظمات التابعة لقطاع البترول والطاقة .

مشروعات شركة معادن

في عام 1417هـ تم إنشاء شركة للتعدين كشركة مساهمة سعودية لها ذمة مالية مستقلة ،وتعد شركة (معادن) من أهم الشركات السعودية لقطاع التعدين نظرًا لامتلاكها العديد من المناجم والعديد من المشروعات وهم :