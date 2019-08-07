وزارة العدل السعودية فتح وظائف للنساء بمسمى كاتب عدل المرتبة السابعة

وزارة العدل السعودية أتاحت التقدم لوظائف النساء، لتقديم طلب الحصول على وظيفة بوزارة العدل للنساء دشنت الوزارة موقع للتسجيل الكترونياً، ولابد من توافر الشروط والمعايير في المتقدمة لهذه الوظيفة، فهي وظيفة كاتب عدل على الدرجة السابعة للعمل في كافة كتابات العدل بكل مناطق المملكة، وذلك لرفع مكانة المرأة العربية بوجه عام والسعودية بوجه عام كما نوه الشيخ وليد بن محمد العصماني، وبذلك يتم تمكين النساء في المرفق العدلي، وكذلك يمكن توظيف النساء بالوظائف العسكرية النسائية.

وزارة العدل السعودية

وضعت وزارة العدل السعودية بعض الشروط والمعايير التي من شأنها توظيف الأفضل، وذلك من خلال المسابقة الوظيفية النسائية للحصول على وظيفة كاتب عدل، ولابد من توافر الشروط في المتقدمات، وعليه يتم اختيار من يعمل في الوظيفة التي لها أهمية كبيرة داخل وزارة العدل.

ومن بين التخصصات المطلوبة التخصصات التي لها علاقة بالقضاء والشريعة، والتخصص في القضاء وأصول الفقه وفقه السنة ومصادرها والفقه والأنظمة والشريعة، كما يمكنكم معرفة التواصل مع أبشر جوازات Absher | رابط الاستعلام

عن صلاحية الإقامة الخاصة بالوافدين

شروط التقدم لوظائف وزارة العدل للنساء:-

يجب أن تكون المتقدمة للوظيفة سعودية الجنسية، وحاصلة على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات الموضحة.

كما يجب أن لا يكون صدر قرار ضدها تأديبي، الفصل من وظيفة عامة، أو الحكم عليها في وظيفة مخلة بالدين أو الأمانة أو الشرف.

لابد من توافر بعض الوثائق كصورة واضحة للهوية الوطنية، وصورة معتمدة شهادة حسن السير والسلوك.

وصورة واضحة من الوثيقة التي تثبت المؤهل (وثيقة التخرج)، ولا يتم النظر إلى المستندات الغير واضحة.

كيفية التقديم على الوظيفة:-

أولا الدخول على موقع وزارة العدل السعودية وتحديد المسابقة الوظيفية النسائية كاتب عدل.

تظهر صفحة موضح فيها شروط الخدمة، ومنها الإقرار والتعهد والشروط.

يتم وضع علامة بالدائرة التي تخص التعهد، وعلى المتقدمة كتابة المعلومات والبيانات الصحيحة، ووضع علامة على كلمة أرغب في التقديم على وظائف وزارة العدل.

يتم الضغط على كلمة دخول، ثم تدوين المعلومات الشخصية التي تتكون من رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف الجوال.

وفي النهاية تنتظر المتقدمة نتيجة الطلب.