وزارة العدل تعلن وظائف سعودية نسائية بالمرتبة السابعة .. إليك التفاصيل

قامت وزارة العدل التوظيف بالإعلان عن طرح وظائف نسائية للسعوديات تحت مسمى كاتب عدل بداية من يوم الثلاثاء الموافق 30-7-2019م الموافق 27-11-1440هـ، عبر بوابة توظيف وزارة العدل، في عدد من التخصصات على رأسها الشريعة والفقه على أن يكون التقديم للوظيفة على موقع الوزارة .

التقديم على وزارة العدل

أعلنت وزارة العدل عن وظائف وزارة العدل للنسائية في التخصصات التالية:

الشريعة .

الأنظمة .

الفقه .

فقه السنة ومصادرها .

أصول الفقه

القضاء .

وأي تخصص علمي أكاديمي له علاقة بالقضاء والشريعة .

ووضعت الوزارة شروط للتقديم في وظائف وزارة العدل كالتالي :

أن تكون المتقدمة لشغل وظيفة كاتب عدل سعودية الجنسية .

أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة البكالوريوس في التخصصات الموضحة في الأعلى أو أي تخصصات أخرى تخصص الشريعة والقضاء .

عدم صدور حكم في حق المتقدمة بجريمة مخلة بالأمانة والشرف والدين .

عدم تعرض المتقدمة لأي قرار تأديبي في الوظيفة .

المستندات المطلوبة من أجل التقديم على وزارة العدل

يلزم على المتقدمة لوظيفة وزارة العدل إرفاق صورة لوثيقة التخرج على أن تكون الشهادة معتمدة من وزارة التعليم، ولا يقل التقدير العام لها عن (جيد جدا)

صورة الهوية الوطنية

تزكية علمية للمتقدمة

حيث سوف يتم استبعاد أي طلب لا تكون فيه تلك المستندات بشكل واضحة وألا يتجاوز 1حجمها عن ميجا.

تقدم المتقدمة بالولوج إلى رابط توظيف وزارة العدل

من ثم الموافقة على الشروط والتعهد وإدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد الهجري والميلادي، ورقم الجوال لتتواصل مع المتقدمة.

وفي سياق ذلك أكدت وزارة العدل السعودية على أن توظيف الكاتبات يستهدف التسهيل على النساء المستفيدات للحصول على الخدمات التوثيقية، كما أنه يوسع من تمكين النساء في المرافق العدلية، وقد أشارت الوزارة أن التوسع بالوظائف المتاحة من أجل تعزيز مشاركة النساء الفعالة بكافة النواحي والمجالات، وعلى الجانب الأخر تقوم وزارة العدل التوظيف بشكل دائم للرجال والنساء وكما تسهل بوابة الموقع من التقديم على وزارة العدل .