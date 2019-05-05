وزارة العمل : الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل ، وموعد نزولها لشهر رمضان 1440

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة لشهر رمضان ، أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن موعد نزول المساعدة المقطوعة لشهر رمضان 1440 ، ننقل لكم في المقال عن كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة ومتابعة نزولها من عدمه ، وماهو الموعد المحدد من قبل وزارة العمل التي يفترض أن تنزل فيه المساعدة المقطوعة .

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة لشهر رمضان 1440 ه

يتم الاستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي من خلال البوابة الإلكترونية لموقع وزارة العمل ، وذلك من خلال الدخول علي بوابة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي ، ثم ادخل رقم السجل المدني الخاص بك ورمز التحقق ، ثم اضغط علي كلمة عرض لتحقق من بيانات رصيدك ، إما إذا كنت من الراغبين في التقديم علي برنامج المساعدة المقطوعة قم بالتحقق أولاَ من مستجدات شروط القبول في برنامج حساب المواطن .

موعد نزول المساعدة المقطوعة لشهر رمضان

أجابت وزارة العمل هنا عن متي تنزل المساعدة المقطوعة لشهر رمضان وماهو موعد صرف المستحقات المتأخرة عن ميعادها ، في حالة تسجيلك في برنامج حساب المواطن راعي تعبئة البيانات بشكل صحيح بعد استيفائك للشروط ليتم قبولك من وزارة العمل .