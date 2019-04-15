وزارة العمل : الاستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي بالسجل المدني 1440 ه

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي بالسجل المدني ، تقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية خدمة إعاشة الضمان الاجتماعي ، ويعتمد ذلك البرنامج علي صرف المعاشات من أموال الزكاة الاجتماعي ويختص بذلك كل من ليس له معيل مثل كبار السن والأرامل والأيتام وغيرهم ، ويتم تخصيص مبلغ معين للأسر المستوفاه للشروط لمساعدتهم علي تحمل أعباء الحياة .

الاستعلام عن إعاشة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني

خصصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مواقعها الإلكتروني بوابة تخص الضمان الاجتماعي والاستعلام عن موعد نزوله والاستعلام عن رصيده ، وذلك تسهيلاً علي المستنفدين من الذهاب إلي مكاتب الضمان الاجتماعي وبذل كل من الوقت والمجهود ، كل ما عليك الضغط علي الاستعلام عن الضمان الاجتماعي من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العمل .

يمكنك التعرف علي الحد المانع الشهري وفقاً لعدد أفراد الأسرة من خلال الجدول التالي .

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