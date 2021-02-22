وزارة العمل الخدمات الإلكترونية الاستعلام عن موظف وافد حيث أنها تُتيح هذه الخدمات لكافة الوافدين إليها من الدول المختلفة، نظراً لاعتبار المملكة العربية السعودية من الدول الجاذبة للعمالة من كل مكان وتمتلك الإمكانيات الوفيرة التي تُساهم في توفير فرص عمل للشباب والوافدين إليها من مختلف الدول، واليوم سوف نتطرق بالحديث عن المزيد من التفاصيل التي تخص هذا الموضوع تابعونا.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية

تعمل وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية لتوفير شتى الخدمات سواء لمواطنيها أو الوافدين إليها من كل مكان للعمل بها، فهي تسعى لتحقيق رؤية المملكة 2030 وهي تحويل كافة الخدمات إلى رقمية والحد من التزاحم في المصالح الحكومية وضغط الموظفين والسعي وراء إنجاز المهام سريعاً ودون تأخير.

وزارة العمل الخدمات الإلكترونية الاستعلام عن موظف وافد

تُقدم وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية إمكانية الاستعلام عن وافد عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية وهي:

الاتجاه إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

يتم الذهاب على خانة الخدمات ثم اختيار الاستعلام الإلكتروني ثم استعلام عن موظف وافد.

بعد ذلك قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها بدقة ثم أدخل الرمز المرئي.

اضغط على خانة البحث وسوف تظهر لك جميع البيانات والمعلومات التي تخص الوافد بالتفصيل.

إلى هنا نكون وصلنا لنهاية مقال وزارة العمل الخدمات الإلكترونية الاستعلام عن موظف وافد وذكرنا لكم المزيد من التفاصيل التي تخص هذا الموضوع، ونود أن يكون نال اعجابكم.