وزارة العمل السعودية تعلن عن إيداع معاشات الضمان الإجتماعي وبدل الغلاء

اعلنت وزارة العمل في المملكة العربية السعودية 2 مليار ريال سعودي لحساب معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة لكافة المستفيدين من الضمان الإجتماعي عن شهر ذي القعدة ، هذا ويعتبر معاش الضمان الإجتماعي هو المعاش الذي يشمل مختلف المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية والتي تساهم في تسديد فواتير الكهرباء وفواتير الطعام والشراء لأصحاب المعاشات ، ويبحث الكثير من المواطنين في الأونة الاخيرة عن موعد إيداع مساعدة المقطوعة في الضمان للمستفيدين .

وزارة العمل تودع معاشات الضمان الإجتماعي

نشرت وزارة العمل من خلال بيان يوم أمس الخميس الموافق 04-07-2019 على أنها قد قامت بإيداع مبالغ معاشات الضمان الإجتماعي والبرامج المساندة وذلك عن شهر ذي القعدة في حسابات مستفيدي الضمان الإجتماعي ، والتي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء بالإضافة إلى تسديد جزء من فواتير الكهرباء .

وقد كشف وكل الوزارة الإستاذ إبراهيم بن يوسف المبارك أن إجمالي المبالغ المصروفة قد وصلت 2.032 مليار ريال سعودي ،وتشمل المعاشات الضمانية لكافة المستفيدين التي بلغت 1.397 مليار ريال سعودي ،فيما وصلت المساعدات النقدية مبلغ 192.545 مليون ريال سعودي ،هذا وقد تم صرف 102.108 مليون ريال لسداد جزء من فواتير الكهرباء ، بالإضافة إلى 340.245 مليون ريال بدل غلاء معيشة ، والتي تم إيداعها في حسابات المستفيدين البنكية اليوم بشكل مباشر .

شروط مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

أن يكون مستحق المساعدة المقطوعة لا يقل سنه عن 19 عاماً.

ألا يكون لديه أية رخص أو سجلات تجارية.

ألا يكون لديه معاش آخر من برامج الضمان الاجتماعي.

ألا يكون لديه عمل مهني.

أن يقوم بإثبات أنه من محدودي أو متوسطي الدخل.

ألا يكون راتب المساعدة المالية يتجاوز الحد المانع للصرف.

رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع كلمة دوت أورج رابط الإستعلام في وزارة العمل ، حييث صممت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية رابط من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة وذلك للتسهيل والتيسير على المواطنين في السعودية ،حيث يمكنك عزيزي الزائر من زيارة البوابة الإلكترونية للضمان الإجتماعي من خلال الرابط التالي هــــــــنــــــــا