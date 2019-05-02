وزارة العمل تجيب: متي تنزل المساعدة المقطوعة 1440 لشهر رمضان ، وماهو موعد صرف المستحقات المتأخرة ؟

متي تنزل المساعدة المقطوعة لشهر رمضان 1440،وماهو موعد صرف المستحقات المتأخرة ، تجيب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية علي هذه التساؤلات التي كثرت في الأوان الأخيرة من الناس ، فقد صرحت بكل من متي يتم صرف الدفعة القادمة المستحقة في شهر رمضان وهل سيتم الصرف قبل رمضان أم خلال الشهر الكريم وماذا عن الدفعات المتأخرة السابقة ، سنتعرف معاَ عن مواعيد صرف الدعم إما إذا كنت من الراغبين في التقديم يمكنك التعرف علي أجدد شروط التقديم من خلال آخر مستجدات شروط مستحقي الدعم من برنامج حساب المواطن كما ستتعرف أيضاَ علي طريقة التقديم إلكترونياَ .

موعد نزول المساعدة المقطوعة لشهر رمضان 1440

يمكنك الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بالسجل المدني من خلال الرابط المرفق ، أقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بانه سوف يتم صرف الدعم للدفعات السابقة قبل شهر رمضان الكريم ، إما بالنسبة للدفعة الجديدة القادمة المستحقة في شهر رمضان فقد أجبت بأنة سوف يتم صرف الدعم أولي أيام شهر رمضان الكريم الموافق 6-5 ميلادي أو 1-9 هجرياَ ، ولذلك لكل من تم قبول طلبة من النسخة المقدمة حديثاَ وتطابقات عليهم الشروط المطلوبة .

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1440

يمكنك الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من خلال الرابط المرفق أعلاه ويتم فيه الاستعلام إلكترونياَ أو التواصل مع أحدي خدمة العملاء علي رقم 8001222777 ثم قم بإدخال رقم الهوية وتابع المكالمة .

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