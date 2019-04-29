وزارة العمل تعلن عن قصر العمل في 12 نشاطا على السعوديين والسعوديات فقط

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أعلنت منذ فترة وجيزة عن قرار جديد بخصوص توطين المهن في السعودية، حيث قامت بقصر 12 مهنة واقتصارها فقط علي المواطنين والمواطنات، وذلك من اجل الحد من البطالة بين جميع الشباب والطلاب حديثي التخرج، علما بانه سيتم تنفيذ هذا القرار مع بداية هذا العام الجاري، من خلال هذا المقال سوف نتعرف سويا علي تفاصيل حقيقة خبر قصر العمل في 12 نشاطا على السعوديين والسعوديات فرجاء من متابعي موقعنا متابعة قراءة السطور التالية.

قصر العمل في 12 نشاطاً على السعوديين والسعوديات

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية تصدر قرارا رسميا بقصر العمل في 12 نشاطاً على السعوديين والسعوديات فقط، وذلك في خلال الفترات الزمنية الموضحة لكم الانفوجرافيك بالأسفل، حيث يمكن الاطلاع علي المهن التي تم توطينها في السعودية بكل سهولة من خلال النقاط الموضحة لكم متابعي موقع كلمة دوت أورج علي النحو التالي.

منافذ البيع في محلات الدراجات النارية والسيارات.

منافذ البيع في محلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية.

منافذ البيع في محلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهزة.

منافذ البيع في محلات الأواني المنزلية.

منافذ البيع في محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

منافذ البيع في محلات الساعات.

منافذ البيع في محلات النظارات.

منافذ البيع في محلات الأجهزة والمعدات الطبية.

منافذ البيع في محلات مواد الإعمار والبناء.

منافذ البيع في محلات قطع غيار السيارات.

محلات بيع السجاد بجميع أنواعها.

منافذ البيع في محلات الحلويات.

بموجب هذا القرار الرسمي بإمكان جميع المواطنين والمواطنات العاطلين عن العمل الذهاب إلي المحلات ومنافذ البيع المذكورة بعالية بتقديم طلبات التقديم بشكل مباشر، وفي حالة وجود أي مخالفة ضد أي قطاع تجاري يمكن التبليغ عنه مكتب العمل السعودي، وسوف يتم التعامل معه في اقصي سرعة ممكنة، حيث أعطت الوزارة فرصة كبيرة لجميع أصحاب المحلات من المواطنين بتسريح جميع العاملة الوافدة قبل نهاية الموعد المعلن عنه سلفا.

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