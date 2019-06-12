وزارة العمل توضح بشأن مساعدة المقطوعة مستفيدي الضمان الإجتماعي

ضمن المتابعة المستمرة في اخبار الضمان الإجتماعي في دولة المملكة العربية السعودية ، حيث يزداد التساؤل من قبل المواطنين حول موعد صرف مساعدة المقطوعة لكافة المسجلين على قوائم الإنتظار ، وذلك بعد توقف عملية صرف مساعدة المقطوعة منذ شهر رجب الماضي ، هذا ولم تعلن وزارة العمل والتنمية الإجتماعية إلي حد هذه اللحظة عن إي توقيت من اجل صرف مساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الإجتماعي .
شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي
- أن يكون مستحق المساعدة المقطوعة لا يقل سنه عن 19 عاماً.
- ألا يكون لديه أية رخص أو سجلات تجارية.
- ألا يكون لديه معاش آخر من برامج الضمان الاجتماعي.
- ألا يكون لديه عمل مهني.
- أن يقوم بإثبات أنه من محدودي أو متوسطي الدخل.
- ألا يكون راتب المساعدة المالية يتجاوز الحد المانع للصرف.
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