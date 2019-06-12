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وزارة العمل توضح بشأن مساعدة المقطوعة مستفيدي الضمان الإجتماعي

كتب حسين كورازفي آخر تحديث
وزارة العمل توضح بشأن مساعدة المقطوعة مستفيدي الضمان الإجتماعي
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ضمن المتابعة المستمرة في اخبار الضمان الإجتماعي في دولة المملكة العربية السعودية ، حيث يزداد التساؤل من قبل المواطنين حول موعد صرف مساعدة المقطوعة لكافة المسجلين على قوائم الإنتظار ، وذلك بعد توقف عملية صرف مساعدة المقطوعة منذ شهر رجب الماضي ، هذا ولم تعلن وزارة العمل والتنمية الإجتماعية إلي حد هذه اللحظة عن إي توقيت من اجل صرف مساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الإجتماعي .

شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

  • أن يكون مستحق المساعدة المقطوعة لا يقل سنه عن 19 عاماً.
  • ألا يكون لديه أية رخص أو سجلات تجارية.
  • ألا يكون لديه معاش آخر من برامج الضمان الاجتماعي.
  • ألا يكون لديه عمل مهني.
  • أن يقوم بإثبات أنه من محدودي أو متوسطي الدخل.
  • ألا يكون راتب المساعدة المالية يتجاوز الحد المانع للصرف.

وزارة العمل توضح بخصوص مساعدة المقطوعة

كشفت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية لكافة المستفيدين الإنتظار حتي يتم إستئناف الصرف ، وقد إشارت الوزارة في الوقت ذاته على أنه لا يوحد تاريخ محدد للصرف ، وقد نفت الوزارة كافة الإشاعات التي تصدر بين الحين والإخر خول وجود قرار بإيقاف برنامج مساعدة المقطوعة ،وقد أكدت على ان التقديم عليها مازال ساري بنفس الشروط والمبالغ السابقة .

رابط الإستعلام  في الضمان الإجتماعي

صممت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في السعودية رابط من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة وذلك للتسهيل والتيسير على المواطنين في السعودية ، ويمكنك عزيزي الزائر من زيارة البوابة الإلكترونية للضمان الإجتماعي من هــــــــنــــــــا

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عن الكاتب

حسين كوراز

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