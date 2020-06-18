وزارة العمل توضح شروط التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي للأسر الغير معولة

وضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه يمكن التسجيل إلكترونيا للاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي، وحصول الأسر التي غاب العائب عنها بسبب الفقد أو السجن من إمكانية التسجيل والأسر الغير معولة هي التي ليس لديها عائل بسبب الوفاة أو الفقد أو الطلاق أو السجن أو الهجر أو التعليق، وغير ذلك من الأسباب، وليس لديها مصدر دخل كافة تستطيع العيش منه وتسمل كل من الأرملة مع أبنائها ولمطلقة مع أبنائها.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

والأسرة المعلقة والمهجورة وأسرة كل من المفقود والغائب وأسرة مدمن المخدرات، وهناك العديد من الشروط الواجب توافرها للاستحقاق والحصول علي معاش الضمان الاجتماعي ويمكن لمن يريد التسجيل الدخول علي موقع وزارة العمل الرسمي لإنشاء ملف خاص بالبيانات الشخصية، والشروط هي كالتالي.

البيانات الشخصية الواردة في بطاقة الهوية الوطنية.

أن يتجاوز عمر المتقدمة 18 عام.

ويشترط أن تكون مقدمة الطلب ضمن نطاق خدمات مكتب العمل.

أو تقديم تقرير طبي من مستشفي، وأن لا يقل عن 3 أشهر.

يتم دراسه حالة الطلب المقدم وعمل زيارة ميدانية عند الحاجة.

الضمان الاجتماعى

وبعد أن عرفنا الشروط اللازمة للحصول علي معاش الضمان الاجتماعي للأسر التي ليس لديها عائل نقدم لكم خطوات التسجيل :