وزارة العمل توضح شروط التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي للأسر الغير معولة

وضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه يمكن التسجيل إلكترونيا للاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي، وحصول الأسر التي غاب العائب عنها بسبب الفقد أو السجن من إمكانية التسجيل والأسر الغير معولة هي التي ليس لديها عائل بسبب الوفاة أو الفقد أو الطلاق أو السجن أو الهجر أو التعليق، وغير ذلك من الأسباب، وليس لديها مصدر دخل كافة تستطيع العيش منه وتسمل كل من الأرملة مع أبنائها ولمطلقة مع أبنائها.
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
والأسرة المعلقة والمهجورة وأسرة كل من المفقود والغائب وأسرة مدمن المخدرات، وهناك العديد من الشروط الواجب توافرها للاستحقاق والحصول علي معاش الضمان الاجتماعي ويمكن لمن يريد التسجيل الدخول علي موقع وزارة العمل الرسمي لإنشاء ملف خاص بالبيانات الشخصية، والشروط هي كالتالي.
- البيانات الشخصية الواردة في بطاقة الهوية الوطنية.
- أن يتجاوز عمر المتقدمة 18 عام.
- ويشترط أن تكون مقدمة الطلب ضمن نطاق خدمات مكتب العمل.
- أو تقديم تقرير طبي من مستشفي، وأن لا يقل عن 3 أشهر.
- يتم دراسه حالة الطلب المقدم وعمل زيارة ميدانية عند الحاجة.
الضمان الاجتماعى
وبعد أن عرفنا الشروط اللازمة للحصول علي معاش الضمان الاجتماعي للأسر التي ليس لديها عائل نقدم لكم خطوات التسجيل :
- أول خطوة الدخول علي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الرسمي.
- ثم اختيار الخدمات الاجتماعية المتعددة.
- ثم النقر علي الخدمات الإلكترونية التي تخص التنمية الاجتماعية.
- القيام بتسجيل الطب من خلال تعبئة البيانات المطلوبة.
- اختر مكتب المراجعة المفضل.
- وسجل بيانات العائل في حالة اختيار الحيثيات ماعدا (زوجة السجين، أسرة السجين).
- اختر اسم السحن ومدة الحكم بالشهر وتاريخ الدخول.
- وبعد انتهاء كتابة البيانات يجب تسجيل المعلومات بالحساب البنكي.
- وبعد ذلك إرفاق المستندات والأوراق وهي تقرير طبي، صورة الهوية الوطنية، سجل الأسرة.
- والتأشير علي الموافقة علي الشروط مع التعهد علي صحة البيانات والمعلومات المسجلة.
- والنقر علي تقديم الطلب.
- سوف تصلك رسالة تأكيد علي إتمام تقدي م الطلب اضغط علي نعم.
- سوف يتم تحويلك لصفحة استطلاع بشأن الخدمة المقدمة.