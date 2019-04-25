وزارة العمل :رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة ، ومن هم الفئات المستفيدة من الدعم ؟

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة ، تخصص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لبعض الفئات في المجتمع والذين يشترك بينهم محدودية الدخل المساعدة المقطوعة ، وذلك من أجل مساعدة تلك الفئات من المجتمع علي تحمل الأعباء الحياتية والغلاء المعيشي ، فكل من هو مستوفي لشروط البرنامج عليه فقط التسجيل في البرنامج للحصول علي الدعم من الوزارة .
الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من وزارة العمل
علي الراغبين في الحصول علي الدعم والتي تنطبق عليهم شروط الحصول عليه الدخول إلي رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة و التسجيل في البرنامج ، والذي يتم صرفه من خلال وكالة الضمان الاجتماعي التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ضمن برامج الضمان الاجتماعي في السعودية .
الفئات المستفيدة من المساعدة المقطوعة في السعودية
- أرملة ولديها أولاد .
- أمراءة هجرها زوجها ولديها أولاد .
- المطلقة ولديها أولاد .
- غير القادريين علي العمل من الرجل والنساء .
- محدودي الدخل في المجتمع .
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