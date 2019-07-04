وزارة العمل: كيفية حجز موعد في مكتب العمل إلكترونيا

تقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية العديد من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني، وذلك من أجل التسهيل علي المواطنين والمواطنات السعوديين في إنهاء معاملاتهم بكل سهولة ويسر ودون بذل مجهود ووقت، كما تقدم الوزارة عن طريق موقعها الإلكتروني خدمات الاستعلامات لكل من خدمات الموقع المختلفة ، نسلط الضوء علي حديثنا اليوم في خطوات حجز موعد في مكتب العمل .

طريقة حجز موعد في مكتب العمل إلكترونيا بالخطوات

جاءت فكرة حجز موعد في أحدي مكاتب العمل الموجودة بالمملكة العربية السعودية من أجل توفير الجهد علي المواطنين بسبب الازدحام الدائم في مكاتب العمل، فجاءت الفكرة من أجل تنظيم حضور المواطنين إلي مكاتب العمل المختلفة داخل المملكة، وبذلك القرار قد نجحت المملكة في تقليل وقت الانتظار للعميل .

إذا كنت من الراغبين بحجز موعد إلكتروني في مكتب العمل فقط قم بإتباع الخطوات التالية: