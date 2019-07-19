وزارة المالية تدعو المتخرجين لشغل 59 وظيفة بأربع مراتب

قامت وزارة المالية بتقديم دعوة إلى جميع الخريجين والمتخرجات في المملكة من الحاصلين على التخصص العلمي المطلوب من أجل شغل وظائف وزارة المالية الشاغرة المعلن عنها والمشمولة في سلم رواتب الموظفين الإداري العام، وذلك في إطار خطتها لتحقيق التنمية الإدارية في قطاع المالية تماشيًا مع رؤية 2030.

رابط التقديم على وظائف وزارة المالية

قامت وزارة المالية بالإعلان عن الوظائف المشمولة للموظفين بواقع تسع وخمسون وظائف في المراتب (الخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة) ودعت المتخرجين والمتخرجات بالتقديم عبر موقع وزارة الخدمة المدنية من خلال منظومة خدمة التوظيف جدارة، وأوضحت الوزارة أن التقديم يوم الأحد الموافق 18-11-1440هـ حتى يوم الخميس الموافق 22-11-1440هـ، وبينت الوزارة أن التقديم مستمر للساعة الحادية عشر من يوم الخميس نهاية التقديم.

وقالت أيضًا أن التقديم مستمر لمدة 24 ساعة عبر منظومة جدارة، على أن تكون آلية التقديم الولوج للموقع والتأكد من صحة البيانات للمتقدم ثم الاختيار من الوظائف ثم حفظ الطلب، وفي حال وجود أي اختلاف يمكن للمتقدم تقديم اعتراض وسوف يقوم المسئولون في الوزارة بدارسته.

شروط وضوابط وظائف وزارة المالية

بينت وزارة المالية الفئات المستهدفة لشغل 59 وظيفة كالتالي :