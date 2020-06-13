وزارة الموارد البشرية تُعلن موعد تنفيذ قرار منع العمل تحت أشعة الشمس

في فصل الصيف تزداد درجة الحرارة، وهناك من الوظائف في منشآت القطاع الخاص تكون عُرضة خلال العمل لأشعة الشمس فترة الظهيرة، لذلك قامت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن موعد تطبيق وتنفيذ قرار منع العمل تحت أشعة الشمس من خلال التوقيت المحدد يومياُ لفترة الظهيرة، وكذلك بداية ونهاية تطبيق القرار، والذي لا يشمل كل الوظائف، وكذلك لا يطبق في كل مناطق المملكة العربية السعودية.

موعد تنفيذ قرار منع العمل تحت أشعة الشمس

حددت وزارة الموارد البشرية أن الفترة التي يمتنع على منشآت القطاع الخاص العمل تحت أشعة الشمس تكون يوميا من الساعة 12:00 ظهرا وحتى الساعة 3:00 مساءً، والمقرر لها أن يبدأ التنفيذ الفعلي لهذا القرار من يوم الاثنين المقبل 15 يونيو ، ويستمر حتى يوم 15 سبتمبر 2020 المقبل.

قرار منع التشغيل في الشمس

يأتي هذا القرار الذي نص على منع تشغيل العاملين في الشمس، وذلك في الأعمال المكشوفة التي يكون فيها العامل عُرضة لأشعة الشمس مباشرة، ولكن ورد استثناء من هذا القرار، فلا يشمل العاملين كلا من:

العاملين بشركات النفط والغاز

والعمال للصيانة الطارئة

تداعيات تطبيق منع العمل تحت الشمس

يأتي هذا القرار الذي صدر من وزارة الموارد البشرية السعودية من أجل:

حماية وسلامة العاملين بالقطاع الخاص المتطلب عملهم التعرض لأشعة الشمس.

توفير بيئة عمل آمنة على صحة العمال

تجنب المخاطر وفق السلامة والحماية المهنية

الحد من الإصابات والأمراض التي تصيب العاملين

المناطق المستثناة من القرار

هذا القرار لا يطبق على كافة أنحاء السعودية، بل الاعتبار الأول في تطبيقه يكون في المناطق مرتفعة الحرارة، وكافة المدن والمحافظات بالسعودية تختلف درجات الحرارة بها، لذلك لا تطبق ساعات حظر العمل في فترة الظهيرة في الأماكن القل في درجات الحرارة، وذلك يتم من خلال التنسيق مع مديري المناطق لتحديد ما يستحق تنفيذ القرار بها، وما تستثنى من تطبيقه.

تطبيق قرار وزارة الموارد البشرية

وضعت الوزارة قنوات للتواصل لراغبي تقديم شكوى، وذلك عبر بوابة “معا للرصد” وكذلك خصصت رقم هاتفي (19911) المختصر للتواصل منه وتقديم الشكاوى في حال عدم التزام أصحاب العمل بتطبيق ساعات منع العمل.