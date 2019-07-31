وصول أول رحلة حجاج للسعودية عبر الطيران الأمريكي .. صور

وصلت اليوم الأربعاء أول رحلة جوية تابعة لشركات الطيران الأمريكي الي مطار الملك عبد العزيز الدولي ، قادمة من مطار كولومبوس أوهايو وعلي متنها 168 راكب لاداء فرضة الحج ، حيث كان في استقبالهم عدد من المسؤولين في وزارة الحج والعمرة السعودية والقنصلية الأمريكية بالسعودية ومسؤولون بإدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي، حيث استقبلهم المسؤولين بالورود فور هبوطهم بأرض المطار.

تسهيلات للحجاج

وبحسب وكالة الانباء السعودية الرسمية “واس” بذلك تكون أول رحلة لشركات الطيران الأمريكية تصل إلى المملكة العربية السعودية منذ العام 1997م، حيث حرصت هيئة الطيران السعودي على تقديم التسهيلات اللازمة لوصول رحلة الطيران الأمريكية، خاصة ان ذلك سوف يسهم في تحفيز باقي الناقلات الجوية الأمريكية لتسيير الرحلات بين السعودية والولايات المتحدة الامريكية.

السعودية تدفع بـ ” طائرات ” لتأمين الحجاج .. صور

تأمين الحجاج

وأعلنت لقيادة العامة لطيران الأمن السعودي في وقت سابق عن تنفيذ خطتها من أجل تأمين حجاج بيت الله الحرام من خلال الدفع بالطائرات المروحية في المواقع المددة لها بمكة المكرمة والمدينة المنورة من أجل مراقبة الحالة الأمنية والحركة المرورية والإخلاء الطبي والإنقاذ والإطفاء والإخلاء وتقديم الدعم الأمني واللوجستي للقطاعات الأمنية والخدمات الإنسانية ورصد الحجاج غير النظاميين، إضافة إلى دعم وحدة طيران الأمن بمنطقة المدينة المنورة لمواكبة تنقل الحجاج بين المدينة المنورة ومكة المكرمة قبل وبعد أداء مناسك الحج .

رؤية هلال ذي الحجة

وكانت قد دعت المحكمة العليا السعودية الي تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء غدا الخميس الموافق 29 من شهر ذي القعدة 1440 هجري ، والأول من أغسطس 2019، مطالبة عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة من يراه بالعين المجردة أو بوساطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها.