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وصية ابن وزير الإسكان السعودي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

بواسطة عبدالرحمن خالد
وفاة ابن وزير الإسكان وزير الإسكان السعودي ض

تصدر اسم المهند بن ماجد الحقيل، بن وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية داخل المملكة العربية السعودية مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية في ظل إعلان خبر وفاته خلال الفترة الماضية، وهو ما أثر على قطاع كبير من المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة الحالية.

وتُوفي المهند بن ماجد الحقيل، نجل وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل اليوم الثلاثاء عن عمر 16 عاما فقط، وهو ما أثر على قطاع كبير من المدونين لحظة معرفة الخبر داعين المولى عز وجل بأن يتغمده في فسيح جناته، ويرزق أهله الصبر والسلوان خاصة أن الفقيد كان في بداية حياته وشبابه.

تغريدة ابن وزير الإسكان السعودي تثير الجدل على “السوشيال ميديا”

وبحث لفيف من المدونين عن حساب ابن وزير الإسكان السعودي المهند بن ماجد الحقيل، ووجدوا أنه مثبت على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتدوينات القصيرة “تويتر” تغريدة يتحدث فيها عن وصيته الأولى والأخيرة والتي اصبحت حديث الساعة على مواقع التواصل المختلفة داخل المملكة العربية السعودية، وكأنه كان يشعر بموته قريبا.

ماجد الحقيل
نجل وزير الإسكان السعودي

وجاءت تدوينة نجل وزير الإسكان والشؤون البلدية والقروية في المملكة كالآتي: ” “الوصية الأولى والأخيرة حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات سامحوني جميعكم فالدنيا أصبحت مخيفة حللوني فالموت لا يستأذن أحداً”، والتي تم تداولها بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية بين أسرة الفقيد وأصدقاؤه داعين له بالرحمة والمغفرة.

عبدالرحمن خالد
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