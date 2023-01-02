وظائف إدارية وهندسية وتعليمية شاغرة للعمل في عدد من المدن والمحافظات بالمملكة

كشفت شركة المياه الوطنية ومدارس الخندق الأهلية بالمملكة العربية السعودية عن توفر وظائف شاغرة في مختلف المجالات الإدارية والهندسية والتعليمية للعمل في عدد من المدن والمحافظات وفق التفاصيل والشروط الموضحة في الفقرات القادمة.

وظائف تعليمية شاغرة في مدارس الخندق الأهلية

أعلنت مدارس الخندق الأهلية بالمدينة المنورة، عن توفر وظائف تعليمية شاغرة في عددٍ من التخصصات.للعمل بصفة معلم وفقاً للتخصصات التالية:

اللُّغة عربية. اللُّغة الإنجليزية. الرياضيات. العلوم. الدراسات الاجتماعية. الحاسب الآلي.

وأوضحت مدارس الخندق الأهلية أنَّ التقديم على الوظائف الشاغرة متاح حالياً من خلال الموقع.

وظائف شاغرة في شركة المياه الوطنية (NWC)

كما أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC) عبر موقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم أو البكالوريوس في التخصصات الإدارية والهندسية للعمل في مدن ومحافظات الرياض، والمدينة المنورة، وتبوك، وينبع، ومهد الذهب، وخيبر، ووادي الفرع، وأبها، تحت المسميات الوظيفية التالية:

شريك أعمال رأس المال البشري (المدينة المنورة)، مدير المحاسبة (أبها)، مدير إدارة النفايات (الرياض)، مهندس تخطيط الطوارئ والطلب (المدينة المنورة)، رئيس قسم (ينبع)، مشرف تشغيل وصيانة الشبكة (المدينة المنورة، مهد الذهب، خيبر، وادي الفرع)، وغيرها من الوظائف.

وأوضحت شركة المياه الوطنية أنَّ التقديم على الوظائف الشاغرة متاح حالياً، ويُمكن معرفة كافة الشروط والمهارات والوصف الوظيفي ولتقديم من خلال الرابط التالي: هنــــا، مع ملاحظة أنَّه يتطلب إنشاء حساب في موقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة.