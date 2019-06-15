وظائف الأحوال المدنية النسائية 1440 للتقديم عبر رابط ابشر توظيف لرتبة (جندي أول- جندي)

من الوظائف المرتقبة قريبا، وتحديد يوم الأحد المقبل الموافق 13/ 10/ 1440 هـ، سوف يتم فتح بابا التقديم عبر بوابة أبشر للتوظيف الالكترونية بقطاعات وزارة الداخلية السعودية، حيث سيتم التقديم على وظائف الأحوال المدنية النسائية 1440 لرتبة جندي أول، وجندي، وفق منشور الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، ومن موقع كلمة دوت أورج نقدم لكم كافة البيانات المطلوبة والشروط.

وظائف الأحوال المدنية النسائية 1440

سيتم فتح باب التقديم والتسجيل على وظائف الأحوال المدنية السعودية للعنصر النسائي، والتي يشترط ان تكون المتقدمة سعودية الجنسية الأصل والمنشأ مع استثناء من أقيمت مع والدها خارج الدولة أثناء عمله في خدمة المملكة العربية السعودية بالخارج، ويتطلب شغل وظائف للعمل بأعمال الأمن والحراسة بالمكاتب النسائية في جميع مناطق ومحافظات السعودية.

موعد فتح باب القبول والتسجيل

سيتم التقديم الالكتروني عبر بوابة ابشر توظيف، ومن هذا الرابط حال الدخول عليه تجدونه الآن وضع الشروط وكافة التفاصيل الخاصة بالوظيفة المعلن عنها، وسيتم إضافة رابط التسجيل اسفل البيانات التي وضعت، وموعد التسجيل في المواعيد الأتية:

يبدأ التسجيل الساعة 10:00 صباح يوم الأحد 13-10-1440 هـ

ينتهي التسجيل الالكتروني في الساعة 10:00 صباح يوم الأربعاء 16-10-1440 هـ

الرتب المطلوبة في وظائف الأحوال المدنية للعنصر النسائي

تقرر فتح باب التقديم على رتبتي للعنصر النسائي تبعا للمؤهلات العلمية وهي:

رتبة جندي أول: للحاصلات على مؤهل الثانوية العامة + دبلوم لمدة سنة فاكثر

رتبة جندي: يتطلب الحاصلات على ثانوية عامة وما يعادلها من شهادات

شروط تقديم وظائف نسائية الأحوال المدنية

أن تكون جنسيتها سعودية

ألا تكون متزوجة بغير سعودي

أن تكون حسنة السرير والسلوك

عدم سابقة الحكم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة

أن تكون حاصلة على المؤهل المطلوب

تقيم المعادلة في حالة الحصول على المؤهل من خارج المملكة

بالنسبة للسن فيجب أن يكون عمر المتقدمة ما بين (25- 35) عام

بالنسبة للطول فلا يقل عن 160 سم

وتناسب الطول مع الوزن

ألا يكون سبق لها العمل في وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية

ألا يكون سبق العمل لها بوظيفة في جهة حكومية

أن تجتاز الاختبارات وإجراءات القبول

وظائف الأحوال المدنية النسائية 1440 للتقديم عبر رابط ابشر توظيف لرتبة (جندي أول- جندي)