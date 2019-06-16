وظائف الأحوال المدنية للنساء 1440 على رتبة جندي وجندي أول عبر بوابة أبشر للتوظيف

يبحث عدد من المواطنات في المملكة عن رابط وظائف الأحوال المدنية للنساء 1440، وذك على رتبة جندي، ورتبة جندي أول، والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق، مع توضيح كافة الشروط التي أعلنت عنها بوابة القبول والتسجيل، عبر وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، والتي يمكن التقديم عليها من خلال بوابة التوظيف الإلكتروني جدارة، عبر بوابة وزارة الخدمة المدنية، أو رابط أبشر

وكانت الإدارة العامة للقبول المركزي للشؤون العسكرية، أعلنت أنه اليوم سيتم بدأ تلقي طلبات التقديم في الأحوال المدنية للعنصر النسائي، وذلك للعمل بكافة مقرات ومكاتب وكالة الأحوال المدنية، بالعمل في الأمن والحراسة في كافة أنحاء ومناطق المملكة العربية السعودية.

الأحوال المدنية توظيف النساء

يجب أن تكون المتقدمة على وظيفة جندي، جندي أول، سعودية الأصل والمنشأ، على أن يتم استثناء من نشأت مع والدها خارج حدود الدولة.

أن تكون المتقدمة لم يسبق الحكم عليها في أي من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، وحسنة السير والسلوك.

عمر المتقدمة يجب أن يكون بين 25 إلى 35 عاماً.

ألا يكون سبق لكافة المتقدمات العمل على أي من الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة العسكرية، أو تم فصلها من المعاهد والمراكز العسكرية، أو فصلها من أي جهة حكومية.

على المتقدمة ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

يجب اجتياز كافة اختبارات القبول والتسجيل.

على من حصلت على الشهادة الخاصة بها من خارج المملكة، يجب معادلتها وتصديقها من خلال وزارة التعليم.

المؤهلات والشهادات المطلوبة

كما أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي من خلال منصة أبشر للتوظيف، أن المؤهلات العلمية المطلوبة من أجل تقديم وظائف وظائف الأحوال المدنية للنساء 1440 تتضمن الأتي.

رتبة جندي ( ثانوية عامة + مؤهل الدبلوم لمدة سنة أو أكثر ).

رتبة جندي أول ( ثانوية عامة أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى )

وظائف الأحوال المدنية للنساء 1440

هذا ويمكن التقديم على الأحوال المدنية من خلال رابط وظائف الأحوال المدنية للنساء 1440، على أن يكون التسجيل اليوم الأحد الموافق 16 يونيو لعام 2019، الموافق 13 شوال لعام 1440، على أن يفتح باب القبول والتسجيل على وظائف الأحوال المدنية في تمام الساعة العاشرة صباحاً.