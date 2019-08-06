 وظائف الاتصالات السعودية.. كل ما تريد معرفته عن طبيعة العمل والشروط وطريقة التقديم

وظائف الاتصالات السعودية، فقد أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني عن توفّر العديد وظائف فنية وهندسية للرجال، من الحاصلين على درجة البكالوريوس في العديد من التخصصات، علاوة على وجود خبرات سابقة وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض، وحرصًا منا على تقديم كل ما يهتم به القارئ، نعرض لكم من خلال هذا التقرير وظائف الاتصالات السعودية التي طرحتها الشركة، ولينك التقديم بوظائف الاتصالات السعودية، بالإضافة إلى خطوات التقديم بها.

وظائف الاتصالات السعودية

وظائف الاتصالات السعودية، فقد أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن حاجتها للعديد من الخريجين للعمل في الوظائف التالية:

فني أول عمليات الشبكات: درجة البكالوريوس في تخصصات:

علوم الحاسب

تقنية المعلومات

الاتصالات

الإلكترونيات والاتصالات

الكهرباء

الكمبيوتر

الهندسة الميكانيكية.

رئيس مهندسي عمليات البنية التحتية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، الاتصالات، الإلكترونيات والاتصالات، الكهرباء، الكمبيوتر، الهندسة الميكانيكية، إدارة البنية التحتية).

موعد التقديم على وظائف الاتصالات السعودية

موعد التقديم على وظائف الاتصالات السعودية، فقد أشارت شركة الاتصالات السعودية إلى أنّ التقديم لشغل هذه الوظائف مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 أغسطس 2019 والتقديم مستمر حتى يوم 11 أغسطس من الشهر الجاري، حيث يستمر التقديم لمدة إسبوع.

كيفية التقديم على وظائف الاتصالات السعودية

كيفية التقديم على وظائف الاتصالات السعودية، فقد أعلنت شركة الاتصالات السعودية أنه على المتقدمين والراغبين معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنا .

يذكر أنه قد تم الإعلان عن بدء التقديم لوظائف الاتصالات السعودية عبر الموقع الإلكتروني المذكور سابقًا، ويمكن الآن التقديم على وظائف الاتصالات السعودية لحملة البكالريوس للرجال، حيث يتم أخذ الكفاءات من المجتمع المحلي للعمل في الاتصالات السعودية وذلك ضمن رؤية خاصة بالمملكة العربية السعودية لتنمية الخبرات المعرفية والخبرات العلمية، ويبدأ التقديم بالوظائف المذكورة سابقًا بدء من اليوم، ويستمر التقديم لمدة إسبوع كامل، ويشترط للتقديم لهذه الوظيفة أن يكون الشخص من الحاصلين على درجة البكالوريوس في العديد من التخصصات، علاوة على وجود خبرات سابقة وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.