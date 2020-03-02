وظائف الجمارك السعودية لحملة الثانوية العامة فما فوق..رواتب مجزية تأمين طبي للموظف وأسرته

التقديم على وظائف الجمارك السعودية، أعلنت الهيئة العامة للجمارك السعودية عن توفر وظائف شاغرة رجال بمزايا عديدة تأمينات اجتماعية، تأمين طبي للموظف وأسرته بالإضافة إلى رواتب شهرية مجزية، وذلك للعمل في منافذ وفروع الجمارك السعودية على وظيفتي بالمسمى (موظف أمن وحماية) و (برنامج أمين)، وأوضحت الهيئة العامة للجمارك على جميع المتقدمين استيفاء الشروط والمعايير المطلوبة من أجل إتمام عملية القبول.

شروط التقديم على وظائف الجمارك السعودية

الوظيفة المتاحة شروط التقديم موظف أمن وحماية يشترط الجنسية السعودية.

حاصل على مؤهل الثانوية العامة كحد أدنى.

لا يزيد العمر عن 28 سنة.

اجتياز المقابلة الشخصية.

اجتياز جميع الاختبارات النظرية والعملية المقررة.

يجب أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

اجتياز الفحص الطبي واختبار اللياقة البدنية. برنامج أمين وهو (برنامج تأميني في منافذ الهيئة ينتهي بالتوظيف) سعودي الجنسية.

فترة التدريب 12 شهر تنتهي بالتوظيف.

حاصل على البكالوريوس بدرجة لا تقل عن جيد، في أي تخصص له علاقة بالبرنامج.

الإلمام باللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة وقراءة.

لابد من اجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية.

يجب على المتقدم إكمال متطلبات التدريب الأخرى.

ملاحظات هامة للتقديم على وظائف الجمارك السعودية

صرحت الهيئة العامة للجمارك أنه على جميع المتقدمين إتباع التعليمات التالية:-

لن يتم النظر لأي طلب غير مستوفي الشروط والمتطلبات. في حال اكتشاف عدم صحة البيانات يتم استبعاد الشخص نهائياً. على المتقدم قبول العمل بأي منفذ من منافذ المملكة شرط أساسي لدخول البرنامج. في حال إكتمال العدد المطلوب، يتم الاحتفاظ ببقية المتقدمين للوظائف القادمة. البريد الإلكتروني هو وسيلة التواصل الأساسية.

رابط التقديم على وظائف الجمارك السعودية

التقديم على وظائف الجمارك السعودية عبر رابط الهيئة العامة للجمارك توظيف، علماً بأنه لم يتم النظر لأي طلب به معلومات غير صحيحة.