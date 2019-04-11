رابط وموعد التقديم على وظائف الحرس الوطني بند الصيانة والأجور sang.gov.sa

وظائف شاغرة بالحرس الوطني أعلنت عنها وزارة الحرس الوطني، كما أكدت على أن التقديم على وظائف الحرس الوطني سوف يكون من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة الحرس الوطني، أما عن موعد التقديم على وظائف الحرس الوطني فمن المُقرر أن يكون إستلام الطلبات الخاصة بالتسجيل تبدأ مع بداية يوم الأحد القادم الموافق 14 أبريل 2019 ويظل التسجيل مُتاح حتي يوم الخميس الموافق 18 أبريل 2019، مع مراعاه التقدم لوظيفة واحدة فقط، خاصةً وأنه سوف يتم استبعاد طلب المتقدم على أكثر من وظيفة بشكل نهائي.

رابط التقديم على وظائف الحرس الوطني بند الصيانة والأجور

يُمكنكم التقديم على وظائف الحرس الوطني من هنا، علماً بأن التقديم سوف يكون مُتاح بداية من يوم الأحد القادم الموافق الرابع عشر من أبريل ميلادياً والموافق 9-8-1440 هجرياً.

مع مراعاه الالتزام بكافة شروط التقديم على وظائف الحرس الوطني.

شروط التقديم على وظائف الحرس الوطني بند الصيانة والأجور

وهناك بعض الشروط الواجب توافرها عند التقدم على وظائف وزارة الحرس الوطني لكي يتم القبول في وظائف الحرس الوطني.

لا يقل عمر المُتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 40 عام.

التقديم على وظيفة واحدة فقط.

أن يُحدد المتقدم الوظيفة الراغب في التقدم إليها.

المتقدم لا بد أن يكون سعودي الجنسية.

اجتياز الكشف الطبي.

يوم السبت ضمن أيام العمل وعدد الساعات اليومية 8 ساعات.

أن يكون المتقدم غير محكوم عليه في أي قضايا سابقة وأن يكون حسن السيرة والسلوك.

هذه هي كافة الشروط المطلوبة، في حالة لديكم أي استفسار يُمكنك ترك استفسارك الخاص في الصندوق المُخصص للتعليقات وسوف نقوم بمساعدتك على الفور.

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