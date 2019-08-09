وظائف الحرس الوطني السعودي 1440 وشروط الإلتحاق عبر وزارة الخدمة الوطنية

وظائف الحرس الوطني السعودي وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية تعلن عن وجود بعض الوظائف التي تناسب الإناث، ومنها وظيفة العريف والجندي والرقيب، ولكن لابد من التمتع بالجنسية السعودية، والحصول على الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالوريوس، وسوف نبين هذا الأمر بشيء من التوضيح.

وظائف الحرس الوطني السعودي

في وقت سابق أعلن الحرس الوطني عن حاجته إلى شغل 94 وظيفة لكل من النساء والرجال، وعدد الوظائف التي يتقدم لها الرجال بلغ 77 وظيفة، والعدد المتبقي هو 17 وظيفة يمكن التقدم لهم من قبل النساء، ليكون التقديم عبر موقع جدارة الإلكتروني للتأكد من صحة البيانات بالاستعانة بوزارة الخدمة المدنية، وعلى المتقدم الدخول على نظام التوظيف الالكتروني جدارة وكتابة كافة البيانات المطلوبة، ثم الضغط على كلمة التقديم على الإعلانات الوظيفية، وتحديد الوظيفة المرغوب فيها ثم يتم ضغط حفظ، وفي حالة وجود طلب غير مطابق للشروط فسوف يتم رفضه، كما يمكنك معرفة وظائف وزارة العدل السعودية فتح وظائف للنساء.

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شروط التقدم الى وظائف الحرس الوطني السعودي

تم الإعلان عن الشروط الواجب توافرها في من يتقدم لوظائف الحرس الوطني السعودي، وذلك على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الحرس الوطني، وجاءت الشروط على النحو التالي:-

الخطوة الأولى اجتياز الكشف الطبي.

الخطوة الثانية ارتداء الملابس التي تناسب الوظيفة وبما يليق بالحرس الوطني.

الخطوة الرابعة التمتع بالجنسية السعودية سواء الأصل أو المنشأ.

الخطوة الخامسة لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 40 عام.

الخطوة السادسة التمتع بالخبرات السابقة في مجال العمل، ولابد من توثيقها من جهات العمل التي اكتسب منها الخبرات.

استكمال الشروط

الخطوة السابعة تسجيل المسمى الوظيفي عند تقديم طلب الوظيفة، ويعد هذا من الشروط الهامة التي تدعم القبول.

الخطوة الثامنة الحصول على المؤهلات المطلوبة والزواج من زوج سعودي.

الخطوة التاسعة لابد من السكن في المدينة المنورة أو الطائف، وإثبات هذا بتقديم عقد الإيجار أو صك الملكية أو فاتورة الكهرباء.

الخطوة العاشرة التمتع بالسمعة الطيبة والسلوك الحسن، ونظافة الصحيفة الجنائية من السوابق، وعدم التقدم لوظيفة في جهة حكومية من قبل.

يتم التواصل في حالة القبول بإرسال رسالة نصية على التليفون الجوال المبين في البيانات.