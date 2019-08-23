وظائف الحرس الوطني للجنسين

قامت وزارة الحرس الوطني وبالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية بالإعلان عن وجود وظائف شاغرة للجنسين في المملكة العربية السعودية بعدد (94) وظيفة للرجال والنساء حيث يتم توظيف الخرجين والخريجات حسب المؤهلات العلمية وحسب احتياج الجهة ،فـيوجد (77)وظيفة للرجال و(17) للنساء ،حيث يمكن التقديم من خلال موقع وزارة الحرس الإلكتروني.

وظائف شاغرة حسب المرتبة

مطلوب عدد (3) رجال للمرتبة الثامنة.

مطلوب عدد(5) رجال- عدد (1) نساء للمرتبة السابعة.

مطلوب عدد (37) رجال – عدد (14) نساء للمرتبة السادسة.

مطلوب عدد (20) للرجال -عدد (14) نساء للمرتبة الخامسة .

مطلوب عدد (2) رجال للمرتبة الرابعة.

المؤهلات المطلوبة للوظائف

الأولوية في الترشيح للتخصص الغير تربوي ويليه التربوي

أن يكون المتقدم للوظيفة خريج الدرجة العلمية -درجة الماجستير-

أن يكون المتقدم للوظيفة خريج الدرجة العلمية -البكالوريوس-

أن يكون المتقدم للوظيفة خريج الدبلومات العليا

أن يكون المتقدم للوظيفة خريج المعاهد التخصصية والدبلوم المتوسط بعد الثانوية أو ما يعادلها.

أن يكون المتقدم للوظيفة خريج البرامج الإعدادية -الثانوية المهنية –

التقديم على الوظائف المطلوبة

يبدا التقديم من يوم الأحد 18-11-1440 هـ في تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى يوم الخميس الموافق 22-11-1440 هـ الساعة الثانية عشر مساءًا.

رابط التقديم وزارة الخدمة المدنية

شروط التقديم للوظيفة