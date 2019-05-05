وظائف الحرس الوطني للنساء 2019... تعرف على شروط التقديم ورابط التقديم فيها

قامت وزارة الحرس الوطني بالإعلان عن قيامها بفتح باب القبول والتسجيل بشكل إلكتروني، لعدد من الوظائف النسائية بالقطاع الغربي، للحاصلات على مؤهلات جامعية، أو الحاصلات على الدبلوم بعد الشهادة الثانوية، وكذلك خريجات كليات التقنية، وسوف نقوم في هذا المقال بعرض كافة تفاصيل وظائف الحرس الوطني، ورابط التقديم فيها.

شروط وظائف الحرس الوطني

أولا: يجب أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، ويتم استثناء من نشأت مع والدها أثناء قيامه بخدمة المملكة في الخارج.

ثانيا: يجب أن تكون المتقدمة حسنة السير والسلوك، ول يتم إدانتها في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة.

ثالثا: يجب أن تكون المتقدمة لائقة طبيا لأداء الخدمة العسكرية.

رابعا: يجب ألا يقل سن المتقدمات عن سبعة عشرة عاما، ولا يزيد عن 35 عاما.

خامسا: يجب أن يتراوح طول المتقدمة ما بين 160-195 سم.

سادسا: يجب ألا تكون المتقدمة قد سبق لها العمل في أي جهة حكومية.

سابعا: يجب ألا تكون المتقدمة متزوجة من مواطن غير سعودي.

ثامنا: بالنسبة للحاصلات على مؤهلات من الخارج، يجب أن يتم معادلتها من قبل وزارة التعليم السعودية.

تاسعا: يجب أن تكون المتقدمات حاصلات عل مؤهل مناسب، وأن تقوم باجتياز المقابلات الشخصية واختبارات القبول.

عاشرا: يجب أن تكون المتقدمة من قاطني مدينة المدينة المنورة أو الطائف.

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