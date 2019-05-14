أعلنت كلية الملك خالد العسكرية بالمملكة العربية السعودية، عن فتح باب تقديم الحرس الوطني 1440 السعودية، وذلك من اليوم الثلاثاء 9 رمضان 1440 الموافق 14 مايو 2019، وحتى الساعة 2:00 من مساء يوم الاثنين المقبل 15 رمضان، والتقديم عبر الموقع الالكتروني للكلية، واليكم التفاصيل عبر موقع كلمة دوت أورج، المهتم بالشأن السعودي.

تقديم الحرس الوطني 1440

تقرر فتح باب التسجيل الالكتروني على وظائف كلية الملك خالد العسكرية لحاملي شهادة الثانوية العامة، وفق شروط محددة، والتقديم عبر موقع لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية، وفق شروط تقديم حملة الثانوية العامة، وتعليمات التسجيل الواردة بالموقع الرسمي للقبول والتسجيل الالكتروني.

شروط تقديم كلية الملك خالد العسكرية

كافة الوظائف العسكرية بالمملكة العربية السعودية، لها شروط عامة لابد من توافرها، بخلف الشروط المخصصة للوظيفة المعلن عنها، وكافة الشروط المطلوبة لحملة شهادة الثانوية العامة، هي: