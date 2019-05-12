بدء التقديم لوظائف الخدمة المدنية الإدارية علي موقع جدارة.. الوظائف المطلوبة وشروط القبول

تبدأ الإدارة العامة للموارد البشرية التابعة لوزارة الخدمة المدنية اليوم الأحد الموافق 7 رمضان 1440 في أستقبال طلبات الالتحاق بوظائف الخدمة المدنية المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، وذلك للخرجين الحاصلين علي الدرجات العلمية والتخصصات المطلوبة المناسبة من الذكور والأنات، بإجمالي عدد وظائف شاغرة تقدر ب 57 وظيفة إداريه.

الفئات المطلوبة في وظائف الخدمة المدنية الإدارية

فمن خلال الموقع الإلكتروني لمنظومة التوظيف جدارة، يمكن لراغبي التقديم لوظائف الخدمة المدنية الإدارية، الدخول علي الموقع وتقديم بيانات المتقدم، وذلك بالضغط على أيقونة «التقديم على الإعلانات الوظيفية»، ومن ثم التأشير على المربع المخصص لتحديد الرغبة الوظيفية المطلوبة حسب فئة الوظيفة.

وهذه هي الفئات المطلوبة لشغل تلك الوظائف:

خريجي وخريجات الدرجة الجامعية (درجة الماجستير).

خريجي وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية .

خريجي وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس).

خريجي وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.

وظائف الخدمة المدنية الإدارية

هذا وتتطلب جميع الوظائف المعلن عنها اجتياز المقابلة الشخصية، للمتقدمين الأعلى نقاطًا، وتكون الأولوية في الترشيح لوظائف الخدمة المدنية الإدارية المطلوبة للتخصصات غير التربوية ويليها التربوية.

وهذه قائمة بالوظائف المطلوبة، والذي جاءت علي النحو التالي:

وهذه هي الوظائف المطلوبة من المرتبة الخامسة حتى الثامنة، والتي جاءت علي النحو التالي:

وظائف المرتبة الخامسة: مطلوب عدد (4) وظائف للرجال و عدد (3) وظائف للنساء.

مطلوب عدد (4) وظائف للرجال و عدد (3) وظائف للنساء. وظائف المرتبة السادسة: مطلوب عدد وظيفتين للرجال و عدد (24) وظيفة للنساء.

مطلوب عدد وظيفتين للرجال و عدد (24) وظيفة للنساء. وظائف المرتبة السابعة: مطلوب عدد (3) وظائف للرجال وعدد (9) وظائف للنساء.

مطلوب عدد (3) وظائف للرجال وعدد (9) وظائف للنساء. وظائف المرتبة الثامنة: مطلوب عدد (5) وظائف للرجال وعدد (9) وظائف للنساء.

موعد التقديم للوظائف الإدارية في الخدمة المدنية

يبدأ التقديم علي الوظائف الإدارية بالخدمة المدنية بدء من اليوم الأحد الموافق 1440/09/07هـ الموافق ميلاديا 12 مايو2019، وذلك في الساعة 9:00 صباحاً وينتهي التقديم يوم السبت الموافق 13/9/1440ه الساعة 11:59 مساءً، ويستمر التقديم على مدار 24 ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة.