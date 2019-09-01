التسجيل في وظائف جدارة لوزارة الخدمة المدنية للوظائف الادارية والتعليمية والصحية والاستعلام عن النتائج 1441 هـ

خدمة وظائف جدارة هو نظام انشأته المملكة العربية السعودية لمساعدة الخريجين والخريجات في الالتحاق بالعمل عقب التخرج من الجامعات، وهو نظام يهدف الي الرقي في التقدم الي الوظائف المختلفة كالوظائف الادارية والتعليمية والصحية، وفي هذا الموضوع يتم ارفاق لكم رابط التسجيل لكي تتمكنو من التسجيل في جدارة لعام 1441هـ.







تقدم وزارة الخدمة المدنية الكثير من الوظائف التي تلائم الخريجين ويمكنهم التقدم اليها ايضا، لكي يبدأو مرحله جديدة في حياتهم، كما يهدف البرنامج الي تطور العمل داخل المملكة واختيار الافراد المناسبين لتلك الاعمال، كما سوف يتم اخطار سيادتكم من خلالنا عن شروط الالتحاق بتلك الوظائف المختلفة وسوف نعلمكم ايضاً عن اخر المستجدات في جدارة للتوظيف.

رابط التسجيل في جدارة والاستعلام عن اخد المستجدات







موقع جدارة يهدف الي اختبار “الرجال” او “النساء” في المكان الصحيح، كما اعلن مؤخرا عن قبول بعض المتقدمين مسبقاً الي البرنامج ومتاح التسجيل حتي الان عبر الموقع الرسمي من هنا.

ويتم التسجيل للذين لم يسجلو من قبل بعد الدخول الي الموقع الرسمي علي النحو الاتي :-







1-خانة تسجيل جديد.

2-ملأ البيانات وكل التفاصيل الخاصة بالمستخدم.

3-ادخال رمز التأكيد.

4-ادخال الحالة الصحية للمستخدم.

5-يتم ادخل بريد الكتروني صالح للتواصل معه في حالة القبول.

اخر التفاصيل عن وظائف وزارة التعليم – معلم مساعد

اعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية عن حاجتها لـ 173 وظيفة ادارية للرجال والنساء، حيث يبدأ التقديم اليوم الاحد الموافق 1\9\2019، ويتم التسجيل في تلك المبادرة عن طريق موقع جدارة للتوظيف.

وجاء ذلك ايضا لاستهداف فئة كبيرة من الخريجين والخريجات لعام 2019 الذين يبحثوا عن عمل حتي تلك اللحظة، كما اعلنت الوزارة انها بحاجه الي ذكور واناث يمتلكون المقاومات الناجحة بدرجة جيده في مجال الادارة.

وتم فتح باب التقديم عبر منظومة التوظيف جدارة لعام 1441 هـ عبر الرابط التالي.