“وظائف السعودية” رابط التقديم على وظيفة رجل أمن في شركة الكهرباء السعودية تعرف على موعد التقديم وشروط التقديم للوظائف

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز كلمة دوت أورج داخل المملكة العربية السعودية، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن وظائف شركة الكهرباء السعودية التي أعلن عنها اليوم، فمنذ أن أعلنت الشركة من خلال موقع الشركة السعودية للكهرباء عن الوظائف والشباب السعودي الحاصل على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها يبحث عن تفاصيل الوظائف الجديدة، ورابط التقديم للوظائف للدخول علية والتقديم ونحن من خلال هذا المقال نقدم لكم هذه الخدمة ونرجو أن نوفق.

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن عدد من الوظائف الشاغرة لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، في عدة مناطق بالمملكة، ويبدأ التقديم للوظائف من اليوم الإثنين 8/7/2019 وينتهي التقديم يوم 10 ذي القعدة الموافق 13/7/2019 ميلادي.

رابط التقديم في وظائف شركة الكهرباء السعودية

يمكنكم التقديم على وظائف شركة السعودية للكهرباء من خلال الدخول على رابط الشركة السعودية للكهرباء

موعد التقديم في وظائف الشركة السعودية للكهرباء

يبدأ التقديم لوظائف الشركة السعودية للكهرباء أبتداءً من اليوم الإثنين 8/7/2019 إلي يوم السبت القادم الموافق 13/7/2019.

شروط التقديم في وظائف شركة السعودية للكهرباء

أن يكون المتقدم للوظائف سعودي الجنسية. أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها. أن يكون المتقدم حاصلاً على تقدير جيد في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادله. أن لا يقل طول المتقدم عن 165 سم . أن يكون سن المتقدم من 20 سنة حتي 28 سنة هجرية.

وفي نهاية المقال نتمنى التوفيق لكل من يرغب في التقديم لوظائف شركة الكهرباء السعودية.