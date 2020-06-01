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وظائف الشركة السعودية لمنتجات الألبان سدافكو للسعوديين والمقيمين جميع المؤهلات

بواسطة نانسي نبيل

أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان سدافكو عن توفر وظائف لديها للسعوديين والمقيمين للتقديم على الوظائف الشاغرة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة الذي يتضمن المواصفات والمعايير المطلوبة لكل وظيفة على حدى، وتعد هذه فرصة عمل ربما ينظرها الكثير من الناس في المملكة العربية السعودية نظراً لزيادة الحاجة إلى العمل خاصة بعدما فقد الكثير من الأشخاص عملهم بسبب تداعيات فيروس كورونا، فقامت بعض الشركات بتصفية العمالة لديها، لهذا يبحث الكثير ممن فقد وظيفته السابقة ومن ليس له عمل حتى الآن التقديم على وظائف سدافكو وفقاً للمؤهلات المطلوبة.

الأماكن المطلوب العمل بها

  • سدافكو فرع الرياض.
  • سدافكو فرع جدة.

المسمى الوظيفي

  • أمين صندوق فرع الرياض.
  • مدير مشاريع الاتصالات فرع جدة.
1 المؤهلات المطلوبة للتقديم على وظائف شركة سدافكو
2 موعد ورابط التقديم على وظائف الشركة السعودية للألبان سدافكو

المؤهلات المطلوبة للتقديم على وظائف شركة سدافكو

وظائف إدارية شاغرة في الشركة السعودية لمنتجات الألبان سدافكو بالمؤهلات التالية:-

  • الحاصلين على شهادة الثانوية العامة.
  • شهادة الدبلوم.
  • الحاصلين على درجة البكالوريوس والماجستير في عدة التخصصات.

موعد ورابط التقديم على وظائف الشركة السعودية للألبان سدافكو

أوضحت شركة سدافكو أن الوظائف المتاحة التقديم عليها من خلال رابط موقع شركة سدافكو الإلكتروني في الفروع الحالية تكون متاحة اعتباراً من 28 مايو وتستمر حتى 28 من شهر يوليو 2020م

علماً بأن قد تجد وظائف جديدة عبر الموقع مثل وظيفة الكاشير..وغيرها، كما يمكنك معرفة المزيد حول المعايير والشروط وتفاصيل كل وظيفة على حدى من خلال موقع الشركة.

نانسي نبيل

كاتبة مصرية في شتى المجالات مٌلمة بالإخبار العامة، أعمل محررة إلكترونية في عدد من المواقع الإخبارية

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